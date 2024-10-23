Мобілізують ґвалтівників? Міноборони проведе перевірку Обухівського ТЦК на тлі чергового скандалу
Київ • УНН
Головна інспекція МОУ проведе перевірку Обухівського ТЦК через скандал з мобілізацією підозрюваних у зґвалтуванні. У разі виявлення ознак злочину матеріали передадуть до ДБР.
Через скандал з мобілізацією юнаків, які є підозрюваним у справі про зґвалтування 14-річної дівчини, Міноборони направляє Головну інспекцію МОУ для перевірки Обухівського ТЦК та СП, передає УНН з посиланням на Міноборони.
"Для всебічного, повного та об’єктивного з’ясування обставин цієї справи Міністерство оборони направляє Головну інспекцію МОУ для детальної перевірки діяльності Обухівського ТЦК та СП. У разі виявлення ознак вчинення кримінального злочину, матеріали будуть передані до ДБР", - наголосили в МОУ.
Нагадаємо
Міністерство оборони України заявило, що підозрюваним у зґвалтуванні 18-річним хлопцям було відмовлено у мобілізації до Збройних сил. Це стало відповіддю на повідомлення про їхні спроби уникнути покарання через мобілізацію.
Як повідомила письменниця та журналістка Олена Пшенична, саме через Обухівське ТЦК були мобілізовані ще одні обвинувачені у зґвалтуванні - поліцейські з Кагарлика.