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Мобилизуют насильников? Минобороны проведет проверку Обуховского ТЦК на фоне очередного скандала

Мобилизуют насильников? Минобороны проведет проверку Обуховского ТЦК на фоне очередного скандала

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 15:27  •  4946 просмотра

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Главная инспекция МОУ проведет проверку Обуховского ТЦК из-за скандала с мобилизацией подозреваемых в изнасиловании. В случае выявления признаков преступления материалы передадут в ГБР.

Из-за скандала с мобилизацией юношей, которые являются подозреваемым по делу об изнасиловании 14-летней девушки, Минобороны направляет Главную инспекцию МОУ для проверки Обуховского ТЦК и СП, передает УНН со ссылкой на Минобороны. 

«Для всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств этого дела Министерство обороны направляет Главную инспекцию МОУ для детальной проверки деятельности Обуховского ТЦК и СП. В случае выявления признаков совершения уголовного преступления, материалы будут переданы в ГБР», - отметили в МОУ.

Напомним 

Министерство обороны Украины заявило, что подозреваемым в изнасиловании 18-летним парням было отказано в мобилизации в Вооруженные силы. Это стало ответом на сообщения об их попытках избежать наказания через мобилизацию. 

Как сообщила писательница и журналистка Елена Пшеничная, именно через Обуховское ТЦК были мобилизованы еще одни обвиняемые в изнасиловании - полицейские из Кагарлыка.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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