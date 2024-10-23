Мобилизуют насильников? Минобороны проведет проверку Обуховского ТЦК на фоне очередного скандала

Из-за скандала с мобилизацией юношей, которые являются подозреваемым по делу об изнасиловании 14-летней девушки, Минобороны направляет Главную инспекцию МОУ для проверки Обуховского ТЦК и СП, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

«Для всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств этого дела Министерство обороны направляет Главную инспекцию МОУ для детальной проверки деятельности Обуховского ТЦК и СП. В случае выявления признаков совершения уголовного преступления, материалы будут переданы в ГБР», - отметили в МОУ.

Напомним

Министерство обороны Украины заявило, что подозреваемым в изнасиловании 18-летним парням было отказано в мобилизации в Вооруженные силы. Это стало ответом на сообщения об их попытках избежать наказания через мобилизацию.

Как сообщила писательница и журналистка Елена Пшеничная, именно через Обуховское ТЦК были мобилизованы еще одни обвиняемые в изнасиловании - полицейские из Кагарлыка.