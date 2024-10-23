Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: підозрювані вирішили мобілізуватися, у Міноборони запевняють - їм відмовили

Міністерство оборони України заявило, що підозрюваним у зґвалтуванні 18-річним хлопцям було відмовлено у мобілізації до Збройних сил. Це стало відповіддю на повідомлення про їхні спроби уникнути покарання через мобілізацію. МОУ також проведе перевірку діяльності Обухівського ТЦК, який прийняв їхні звернення, передає УНН.

Контекст

Із соцмереж української письменниці та журналістки Олени Пшеничної стало відомо, що двох юнаків віком 18 років, які є підозрюваними у зґвалтуванні дівчинки на Закарпатті, мобілізували.

"На кожному етапі Закарпатської справи про зґвалтування неповнолітньої дівчинки я бачила різні варіанти дна. Але сьогодні дно знову було пробите. Знаєте ким? Тадам! Обухівським ТЦК. Так, друзі, вам не здалося. Саме Обухівським. Тим, що в Київській області. Суд, значить, у Воловці, обвинувачені у Нижніх Воротах, а порішали хлопцям в Обухові", - написала Олена Пшенична.

За її словами, досягнувши 18 років і усвідомивши, що уникнути вироку вже не вдасться, обвинувачені, маючи всі шанси завершити судовий процес сьогодні, вирішили мобілізуватися. Вони не з’явилися на ранкове судове засідання, оскільки отримали повістку і мали бути в Обухові.

Оскільки в Україні під мобілізацію потрапляють громадяни віком від 25 років, а в підозрюваних немає військової освіти, вони не служили строкову службу та не є офіцерами запасу виходить, що вони мобілізувались добровільно.

"Тобто чуваки і їхні мамки свідомо пішли на цей крок. Але не до рідного ТЦК на Закарпатті, а через всю країну в Обухів…випадок же не поодинокий. І тут відкривається найцікавіше. Саме через Обухівське ТЦК були мобілізовані ще одні обвинувачені у зґвалтуванні - поліцейські з Кагарлика. І також вирішили мобілізуватися саме перед оголошенням вироку", - додала Пшенична.

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Що кажуть у Міноборони?

В оборонному відомстві відреагували на інформацію про собілізацію гвалтівників та наголосили, що "підозрюваним у скоєнні цього тяжкого злочину було відмовлено у мобілізації до Збройних сил України".

"У зв’язку зі злочином, що викликав значний резонанс у суспільстві та стосується підозри у зґвалтуванні неповнолітньої, де фігурують особи, які нібито намагалися мобілізуватися до лав Збройних сил для уникнення покарання, Міністерство оборони України повідомляє наступне.

Станом на зараз відомо, що підозрюваним у скоєнні цього тяжкого злочину було відмовлено у мобілізації до Збройних сил України. Незважаючи на їхні звернення до Обухівського ТЦК та СП для проходження військової служби за контрактом, їм було відмовлено через наявність інформації про їхню можливу причетність до кримінального правопорушення".

У міністерстві зазначають, що для зʼясування всіх обставин вони направлять Головну інспекцію МОУ для детальної перевірки діяльності Обухівського ТЦК та СП.

"У разі виявлення ознак вчинення кримінального злочину, матеріали будуть передані до ДБР", - додали вони.

Нагадаємо

В літку 2021 року в селищі Верхні Ворота, що на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину та записали це на відео, яке згодом розіслали серед однолітків.