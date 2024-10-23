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Изнасилование 14-летней девочки на Закарпатье: подозреваемые решили мобилизоваться, в Минобороны уверяют - им отказали

Изнасилование 14-летней девочки на Закарпатье: подозреваемые решили мобилизоваться, в Минобороны уверяют - им отказали

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 14:57  •  7454 просмотра

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Двум 18-летним подозреваемым в изнасиловании отказано в мобилизации в ВСУ. Минобороны проведет проверку Обуховского ТЦК, который принял их обращения о добровольной мобилизации.

Министерство обороны Украины заявило, что подозреваемым в изнасиловании 18-летним парням было отказано в мобилизации в Вооруженные силы. Это стало ответом на сообщения об их попытках избежать наказания через мобилизацию. МОУ также проведет проверку деятельности Обуховского ТЦК, который принял их обращения, передает УНН.

Контекст

Из соцсетей украинской писательницы и журналистки Елены Пшеничной стало известно, что двух юношей в возрасте 18 лет, которые являются подозреваемыми в изнасиловании девочки на Закарпатье, мобилизовали.

"На каждом этапе Закарпатского дела об изнасиловании несовершеннолетней девочки я видела разные варианты дна. Но сегодня дно снова было пробито. Знаете кем? Тадам! Обуховским ТЦК. Да, друзья, вам не показалось. Именно Обуховским. Тем, что в Киевской области. Суд, значит, в Воловце, обвиняемые в Нижних Воротах, а порешали ребятам в Обухове", - написала Елена Пшеничная.

По ее словам, достигнув 18 лет и осознав, что избежать приговора уже не удастся, обвиняемые, имея все шансы завершить судебный процесс сегодня, решили мобилизоваться. Они не явились на утреннее судебное заседание, поскольку получили повестку и должны были быть в Обухове.

Поскольку в Украине под мобилизацию попадают граждане в возрасте от 25 лет, а у подозреваемых нет военного образования, они не служили срочную службу и не являются офицерами запаса получается, что они мобилизовались добровольно.

"То есть чуваки и их мамки сознательно пошли на этот шаг. Но не в родной ТЦК на Закарпатье, а через всю страну в Обухов... случай же не единичный. И здесь открывается самое интересное. Именно через Обуховское ТЦК были мобилизованы еще одни обвиняемые в изнасиловании - полицейские из Кагарлыка. И также решили мобилизоваться именно перед оглашением приговора", - добавила Пшеничная.

Изнасилование и пытки в Кагарлыке: двоих эксправохранителей приговорили к 11 годам за решеткой24 мая 2023, 15:54 • 485470 просмотров

Что говорят в Минобороны?

В оборонном ведомстве отреагировали на информацию о мобилизации насильников и отметили, что "подозреваемым в совершении этого тяжкого преступления было отказано в мобилизации в Вооруженные силы Украины".

"В связи с преступлением, вызвавшим значительный резонанс в обществе и касающимся подозрения в изнасиловании несовершеннолетней, где фигурируют лица, которые якобы пытались мобилизоваться в ряды Вооруженных сил во избежание наказания, Министерство обороны Украины сообщает следующее.

По состоянию на сейчас известно, что подозреваемым в совершении этого тяжкого преступления было отказано в мобилизации в Вооруженные силы Украины. Несмотря на их обращения в Обуховский ТЦК и СП для прохождения военной службы по контракту, им было отказано из-за наличия информации об их возможной причастности к уголовному преступлению".

В министерстве отмечают, что для выяснения всех обстоятельств они направят Главную инспекцию МОУ для детальной проверки деятельности Обуховского ТЦК и СП.

"В случае выявления признаков совершения уголовного преступления, материалы будут переданы в ГБР", - добавили они.

Напомним

Летом 2021 года в поселке Верхние Ворота на Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку и записали это на видео, которое впоследствии разослали среди сверстников.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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