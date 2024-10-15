Кабмін затвердив умови продажу компанії “Аерок” російського олігарха Молчанова
Київ • УНН
Уряд затвердив умови продажу компанії "Аерок", що належала російському олігарху Молчанову, за 965 млн грн. Кошти від продажу підуть до держбюджету на ліквідацію наслідків збройної агресії.
Кабінет міністрів затвердив умови продажу компанії "Аерок", яка належала підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову. За компанію планують виручити не менше 965 млн гривень.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Деталі
Затверджено умови продажу державної частки розміром 100 відсотків у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Аерок" на електронному аукціоні. Установлено, що кошти, отримані від продажу державної частки розміром 100 відсотків у статутному капіталі ТОВ "Аерок", зараховуються до державного бюджету та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії
Доповнення
"Аерок" – один з ключових гравців на українському ринку газобетону. Володіє двома заводами в Україні: в Обухові й Березані Київської області, які не працюють з липня 2022 року. Також компанія має недобудований завод у місті Стрий Львівської області.
Після того як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, майно Аерок заарештували та передали Нацагентству з управління активами (АРМА). Власником був російський олігарх Андрій Молчанов.
ФДМУ оголосив умови продажу 100% ТОВ 'Аерок' за 965,33 млн гривень. Ключові вимоги включають збереження діяльності, погашення боргів та захист працівників протягом 6 місяців.
Кабінет міністрів включив підприємство "ВСМПО Титан Україна", що належало підсанкційному росіянину Михайлу Шелкову, до списку об’єктів великої приватизації.