Кабмин утвердил условия продажи компании «Аэрок» российского олигарха Молчанова
Киев • УНН
Правительство утвердило условия продажи компании «Аэрок», принадлежавшей российскому олигарху Молчанову, за 965 млн грн. Средства от продажи пойдут в госбюджет на ликвидацию последствий вооруженной агрессии.
Кабинет министров утвердил условия продажи компании «Аэрок», которая принадлежала подсанкционному российскому олигарху Андрею Молчанову. За компанию планируют выручить не менее 965 млн гривен.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Утверждены условия продажи государственной доли в размере 100 процентов в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Аэрок» на электронном аукционе. Установлено, что средства, полученные от продажи государственной доли в размере 100 процентов в уставном капитале ООО «Аэрок», зачисляются в государственный бюджет и направляются в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии
Дополнение
«Аэрок» - один из ключевых игроков на украинском рынке газобетона. Владеет двумя заводами в Украине: в Обухове и Березани Киевской области, которые не работают с июля 2022 года. Также компания имеет недостроенный завод в городе Стрый Львовской области.
После того как россия начала полномасштабное вторжение в Украину, имущество Аэрок арестовали и передали Нацагентству по управлению активами (АРМА). Владельцем был российский олигарх Андрей Молчанов.
ФГИУ объявил условия продажи 100% ООО 'Аэрок' за 965,33 млн гривен. Ключевые требования включают сохранение деятельности, погашение долгов и защиту работников в течение 6 месяцев.
Кабинет министров включил предприятие «ВСМПО Титан Украина», принадлежавшее подсанкционному россиянину Михаилу Шелкову, в список объектов большой приватизации.