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Кабмін включив до переліку великої приватизації “ВСМПО Титан Україна”, яке належало росіянину Шелкову

Кабмін включив до переліку великої приватизації “ВСМПО Титан Україна”, яке належало росіянину Шелкову

Київ • УНН

 • 12191 перегляди

Кабмін включив підприємство "ВСМПО Титан Україна", що належало підсанкційному росіянину Шелкову, до переліку об'єктів великої приватизації. Раніше майно заводу було арештовано, а активи передані в управління Фонду держмайна.

Кабінет міністрів включив підприємство "ВСМПО Титан Україна", що належало підсанкційному росіянину Михайлу Шелкову, до списку об’єктів великої приватизації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Деталі

Включено до переліку обʼєктів великої приватизації державної власності, затвердженого розпорядженням КМУ від 16.01.2019 №36-р, частку розміром 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "ВСМПО Титан Україна

- повідомив Мельничук.  

Доповнення

В березні минулого року було арештовано майно заводу з виготовлення титанових труб "ВСМПО Титан України", російського підсанкційного олігарха Михайла Шелкова.

Відповідно до Указу Президента України від 19 жовтня 2022 року № 727/2022 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яким передбачено обмежувальні заходи щодо Шелкова.

У лютому 2023 року Кабінет міністрів передав в управління Фонду держмайна конфісковані активи російського мільярдера, акціонера титанової корпорації ВСМПО-Авісма Михайла Шелкова.

Нагадаємо

У вересні на онлайн-аукціоні з приватизації готелю "Україна" в центрі Києва перемогло ТОВ "Ола Файн". Вартість об'єкта зросла з 1,05 млрд гривень до 2,51 млрд гривень.

В цьому році на онлайн-аукціон з приватизації планується виставити ще "Обʼєднану гірничо-хімічну компанію", ТОВ "Аерок", "Демурінський ГЗК" та ТРЦ Ocean Plaza.

Павло Башинський

Павло Башинський

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