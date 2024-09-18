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Готель "Україна" в центрі Києва продали на аукціоні за 2,5 млрд грн: ціна збільшилася у 2,4 раза

Київ • УНН

 • 13899 перегляди

На онлайн-аукціоні з приватизації готелю "Україна" в центрі Києва перемогло ТОВ "Ола Файн". Вартість об'єкта зросла з 1,05 млрд грн до 2,51 млрд грн.

Сьогодні, 18 вересня, відбувся онлайн-аукціон з приватизації готелю "Україна", який в центрі столиці. Торги вперше відбувалися онлайн у системі "Прозорро.Продажі", повідомили у ФДМУ, пише УНН.

Деталі

За право власності на актив змагалися 3 учасники. Вартість об’єкта приватизації зросла зі стартових - 1 047 637 152 гривень до фінальних - 2 511 777 888 гривень.

До складу лота входить готельний комплекс площею майже 22.5 тис. м² на 365 номерів із рестораном, бізнес-центром, шістьма конференц-залами та іншими об’єктами. А також будівля охорони, нежитлові будівлі, автостоянки, прибудова та навіс.

За даними системи "Прозорро.Продажі", переможцем аукціону стало ТОВ "Ола Файн".

"Конкуренція призвела до зростання вартості активу у 2,4 рази. Це чітке підтвердження готовності українського ринку змагатися за великі об’єкти. Далі Команда ФДМУ планує провести онлайн-аукціони з приватизації АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", ТОВ "Аерок" та ТОВ "Демурінський ГЗК"", - підкреслила в.о голови ФДМУ Іванна Смачило.

Переможець торгів має 30 робочих днів для сплати запропонованої вартості лота. Далі він зобов’язаний виконувати всі встановлені умови приватизації.

Відповідно до затверджених урядом умов продажу, за даними "Прозорро.Продажі", покупець має зберегти основний вид діяльності підприємства, протягом шести місяців сплатити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом, а також погасити прострочену кредиторську заборгованість. Станом на кінець березня заборгованість готелю "Україна" із заробітної плати складала 3,9 млн грн, перед бюджетом - 10,8 млн грн, прострочена кредиторська заборгованість - 21 млн грн. Окрім того, покупець має забезпечити соціальні гарантії працівникам відповідно до вимог закону та не може звільняти працівників впродовж шести місяців з дня набуття права власності.

Кошти від приватизації спрямовують до державного бюджету, а від продажу санкційних активів - у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

"Перший аукціон великої приватизації доводить: попри війну, приватизація можлива і необхідна, вона відбувається чесно, відкрито та прозоро. Це також свідчення того, що інвестори вірять в нашу державу, в можливості та перспективи. Завдяки цьому економіка отримала необхідні інвестиції в модернізацію і розвиток. У цьому році ми очікуємо отримати від приватизації держмайна у бюджет 4 млрд грн, за січень-серпень вже провели 275 успішних аукціонів і отримали загалом 2.4 млрд грн. Процедура аукціону дозволяє значно збільшити надходження у бюджет", — наголосила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Доповнення

19 липня 2024 року ФДМУ оголосив перші в Україні онлайн-аукціони з великої приватизації на Прозорро.Продажі. Наступні торги з продажу об’єкта в межах великої приватизації - Об’єднаної  гірничо-хімічної компанії - відбудуться 9 жовтня 2024 року. Стартова ціна лота становить 3,9 млрд грн.   

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка

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