Сегодня, 18 сентября, состоялся онлайн-аукцион по приватизации гостиницы "Украина", которая в центре столицы. Торги впервые проходили онлайн в системе "Прозорро.Продажи", сообщили в ФГИУ, пишет УНН.

Детали

За право собственности на актив соревновались 3 участника. Стоимость объекта приватизации выросла со стартовых - 1 047 637 152 гривен до финальных - 2 511 777 888 гривен.

В состав лота входит гостиничный комплекс площадью почти 22.5 тыс. м² на 365 номеров с рестораном, бизнес-центром, шестью конференц-залами и другими объектами. А также здание охраны, нежилые здания, автостоянки, пристройка и навес.

По данным системы "Прозорро.Продажи", победителем аукциона стало ООО "Ола Файн".

"Конкуренция привела к росту стоимости актива в 2,4 раза. Это четкое подтверждение готовности украинского рынка бороться за крупные объекты. Далее команда ФГИУ планирует провести онлайн-аукционы по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания", ООО "Аэрок" и ООО "Демуринский ГОК"", - подчеркнула и.о. председателя ФГИУ Иванна Смачило.

Победитель торгов имеет 30 рабочих дней для уплаты предложенной стоимости лота. Далее он обязан выполнять все установленные условия приватизации.

Согласно утвержденным правительством условиям продажи, по данным "Прозорро.Продажи", покупатель должен сохранить основной вид деятельности предприятия, в течение шести месяцев оплатить задолженность по заработной плате и перед бюджетом, а также погасить просроченную кредиторскую задолженность. По состоянию на конец марта задолженность гостиницы "Украина" по заработной плате составляла 3,9 млн грн, перед бюджетом - 10,8 млн грн, просроченная кредиторская задолженность - 21 млн грн. Кроме того, покупатель должен обеспечить социальные гарантии работникам в соответствии с требованиями закона и не может увольнять работников в течение шести месяцев со дня приобретения права собственности.

Средства от приватизации направляются в государственный бюджет, а от продажи санкционных активов - в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Первый аукцион большой приватизации доказывает: несмотря на войну, приватизация возможна и необходима, она происходит честно, открыто и прозрачно. Это также свидетельство того, что инвесторы верят в наше государство, в возможности и перспективы. Благодаря этому экономика получила необходимые инвестиции в модернизацию и развитие. В этом году мы ожидаем получить от приватизации госимущества в бюджет 4 млрд грн, за январь-август уже провели 275 успешных аукционов и получили в целом 2.4 млрд грн. Процедура аукциона позволяет значительно увеличить поступления в бюджет", - отметила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Дополнение

19 июля 2024 года ФГИУ объявил первые в Украине онлайн-аукционы по большой приватизации на Прозорро.Продажи. Следующие торги по продаже объекта в рамках большой приватизации - Объединенной горно-химической компании - состоятся 9 октября 2024 года. Стартовая цена лота составляет 3,9 млрд грн.