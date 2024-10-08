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Кабмин включил в перечень большой приватизации «ВСМПО Титан Украина», которое принадлежало россиянину Шелкову

Кабмин включил в перечень большой приватизации «ВСМПО Титан Украина», которое принадлежало россиянину Шелкову

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 10:42  •  5310 просмотра

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Кабмин включил предприятие «ВСМПО Титан Украина», принадлежавшее подсанкционному россиянину Шелкову, в перечень объектов большой приватизации. Ранее имущество завода было арестовано, а активы переданы в управление Фонда госимущества.

Кабинет министров включил предприятие «ВСМПО Титан Украина», принадлежавшее подсанкционному россиянину Михаилу Шелкову, в список объектов большой приватизации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Включено в перечень объектов большой приватизации государственной собственности, утвержденного распоряжением КМУ от 16.01.2019 №36-р, долю размером 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «ВСМПО Титан Украина

- сообщил Мельничук.  

Дополнение

В марте прошлого года было арестовано имущество завода по изготовлению титановых труб «ВСМПО Титан Украины», российского подсанкционного олигарха Михаила Шелкова.

В соответствии с Указом Президента Украины от 19 октября 2022 года № 727/2022 введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», которым предусмотрены ограничительные меры в отношении Шелкова.

В феврале 2023 года Кабинет министров передал в управление Фонда госимущества конфискованные активы российского миллиардера, акционера титановой корпорации ВСМПО-Ависма Михаила Шелкова.

Напомним,

В сентябре на онлайн-аукционе по приватизации гостиницы «Украина» в центре Киева победило ООО «Ола Файн». Стоимость объекта выросла с 1,05 млрд гривен до 2,51 млрд гривен.

В этом году на онлайн-аукцион по приватизации планируется выставить еще «Объединенную горно-химическую компанию», ООО «Аэрок», «Демуринский ГОК» и ТРЦ Ocean Plaza.

Павел Башинский

Павел Башинский

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