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"ОГХК", Ocean Plaza та “Демурінський ГЗК”: в Мінекономіки розповіли, які ще об’єкти планується виставити на аукціон

Київ • УНН

 • 16326 перегляди

На онлайн-аукціон з приватизації планується виставити "Обʼєднану гірничо-хімічну компанію", ТОВ "Аерок", "Демурінський ГЗК" та ТРЦ Ocean Plaza. Перший заступник міністра економіки розповів про плани приватизації на 2023 рік.

В цьому році на онлайн-аукціон з приватизації планується виставити "Обʼєднану гірничо-хімічну компанію", ТОВ "Аерок", "Демурінський ГЗК" та ТРЦ Ocean Plaza. Про це розповів перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

З великих об’єктів, які планується до приватизації цього року це "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" - найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення титанових руд, ТОВ "Аерок" - виробник газобетонних виробів, є ще "Демурінський ГЗК" - гірничо-збагачувальне підприємство і ТЦК Ocean Plaza, яке було конфісковано у росіян і зараз виставляється на приватизацію

- сказав Соболєв.

Нагадаємо

Сьогодні, 18 вересня, відбувся онлайн-аукціон з приватизації готелю "Україна", який в центрі столиці. Торги вперше відбувалися онлайн у системі "Прозорро.Продажі".

Павло Башинський

Павло Башинський

Економіка
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