"ОГХК", Ocean Plaza та “Демурінський ГЗК”: в Мінекономіки розповіли, які ще об’єкти планується виставити на аукціон

В цьому році на онлайн-аукціон з приватизації планується виставити "Обʼєднану гірничо-хімічну компанію", ТОВ "Аерок", "Демурінський ГЗК" та ТРЦ Ocean Plaza. Про це розповів перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв в ефірі телемарафону, передає УНН.

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З великих об’єктів, які планується до приватизації цього року це "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" - найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення титанових руд, ТОВ "Аерок" - виробник газобетонних виробів, є ще "Демурінський ГЗК" - гірничо-збагачувальне підприємство і ТЦК Ocean Plaza, яке було конфісковано у росіян і зараз виставляється на приватизацію