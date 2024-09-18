"ОГХК", Ocean Plaza та “Демурінський ГЗК”: в Мінекономіки розповіли, які ще об’єкти планується виставити на аукціон
Київ • УНН
На онлайн-аукціон з приватизації планується виставити "Обʼєднану гірничо-хімічну компанію", ТОВ "Аерок", "Демурінський ГЗК" та ТРЦ Ocean Plaza. Перший заступник міністра економіки розповів про плани приватизації на 2023 рік.
В цьому році на онлайн-аукціон з приватизації планується виставити "Обʼєднану гірничо-хімічну компанію", ТОВ "Аерок", "Демурінський ГЗК" та ТРЦ Ocean Plaza. Про це розповів перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
З великих об’єктів, які планується до приватизації цього року це "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" - найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення титанових руд, ТОВ "Аерок" - виробник газобетонних виробів, є ще "Демурінський ГЗК" - гірничо-збагачувальне підприємство і ТЦК Ocean Plaza, яке було конфісковано у росіян і зараз виставляється на приватизацію
Нагадаємо
Сьогодні, 18 вересня, відбувся онлайн-аукціон з приватизації готелю "Україна", який в центрі столиці. Торги вперше відбувалися онлайн у системі "Прозорро.Продажі".