«ОГХК», Ocean Plaza и „Демуринский ГОК“: в Минэкономики рассказали, какие еще объекты планируется выставить на аукцион

В этом году на онлайн-аукцион по приватизации планируется выставить "Объединенную горно-химическую компанию", ООО "Аэрок", "Демуринский ГОК" и ТРЦ Ocean Plaza. Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Алексей Соболев в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Из крупных объектов, которые планируется к приватизации в этом году это "Объединенная горно-химическая компания" - крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению титановых руд, ООО "Аэрок" - производитель газобетонных изделий, есть еще "Демуринский ГОК" - горно-обогатительное предприятие и ТЦК Ocean Plaza, которое было конфисковано у россиян и сейчас выставляется на приватизацию - сказал Соболев.

Напомним,

Сегодня, 18 сентября, состоялся онлайн-аукцион по приватизации гостиницы "Украина", которая в центре столицы. Торги впервые проходили онлайн в системе "Прозорро.Продажи".