«ОГХК», Ocean Plaza и „Демуринский ГОК“: в Минэкономики рассказали, какие еще объекты планируется выставить на аукцион
Киев • УНН
На онлайн-аукцион по приватизации планируется выставить «Объединенную горно-химическую компанию», ООО «Аэрок», «Демуринский ГОК» и ТРЦ Ocean Plaza. Первый заместитель министра экономики рассказал о планах приватизации на 2023 год.
В этом году на онлайн-аукцион по приватизации планируется выставить "Объединенную горно-химическую компанию", ООО "Аэрок", "Демуринский ГОК" и ТРЦ Ocean Plaza. Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Алексей Соболев в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Из крупных объектов, которые планируется к приватизации в этом году это "Объединенная горно-химическая компания" - крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению титановых руд, ООО "Аэрок" - производитель газобетонных изделий, есть еще "Демуринский ГОК" - горно-обогатительное предприятие и ТЦК Ocean Plaza, которое было конфисковано у россиян и сейчас выставляется на приватизацию
Напомним,
Сегодня, 18 сентября, состоялся онлайн-аукцион по приватизации гостиницы "Украина", которая в центре столицы. Торги впервые проходили онлайн в системе "Прозорро.Продажи".