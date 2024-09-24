Вже третя партія: десять громад Київщини отримали шкільні автобуси
Київ • УНН
Десять громад Київської області отримали нові шкільні автобуси. Загалом з початку серпня передано 30 автобусів, а до кінця року планується поповнити парк на 55 одиниць.
Десять громад Київської області отримали 10 нових шкільних автобусів. Загалом з початку серпня передано вже 30 автобусів. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН.
"Передали ще 10 шкільних автобусів десятьом громадам. Це вже третя партія переданого автотранспорту. Загалом придбали 42 автобуси за кошти субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів. Із них 30 вже передали", – розповів він.
Отримали автобуси такі громади:
Білоцерківська
Сквирська
Таращанська
Борщагівська
Бучанська
Богуславська
Українська
Бишівська
Боярська
Обухівська
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Начальник Київської ОВА також додав, що цьогоріч парк шкільних автобусів на Київщині загалом поповниться 55 одиницями, із них 13 – допомога чеських партнерів.
"Працюємо над тим, щоб всі наші діти могли відвідувати школу, як би далеко не мешкали від навчального закладу", – зазначив він.