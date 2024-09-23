Щоб воєнних злочинців ставало все менше: Київщина передала бригаді "Буревій" 30 дронів DJI Mavic 3T
Київ • УНН
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко передав 30 квадрокоптерів DJI Mavic 3T бригаді "Буревій". Дрони придбані за кошти обласного бюджету і будуть відправлені на східний фронт для боротьби з окупантами.
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко передав військовим із бригади "Буревій" 30 квадрокоптерів DJI Mavic 3T. "Пташки" вже днями відправляються на східний напрямок, передає УНН.
За словами Кравченка, про вміння військових Першої Президентської бригади Національної гвардії "Буревій" ходять цілі легенди. Їх дуже бояться окупанти. І недарма, бо "Буревій" – бригада утилізації російських військових.
Щоб воєнних злочинців ставало все менше і менше, нашим захисникам потрібно якомога більше сучасного оснащення. Передав військовим "Буревію" 30 квадрокоптерів DJI Mavic 3T. На їх придбання виділено субвенцію з обласного бюджету Київщини. Вдячний платникам податків, бо саме завдяки вам маємо змогу безперервно допомагати нашим Героям і наближати Перемогу!
Кравченко зауважив, що "пташки" вже днями відправляються на східний напрямок утилізувати кожного, хто приніс зло на нашу землю.
"Вдалих вам полювань, наші захисники. І дякую всім, хто боронить Україну!" - резюмував голова ОВА.