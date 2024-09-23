Чтобы военных преступников становилось все меньше: Киевщина передала бригаде "Буревій" 30 дронов DJI Mavic 3T

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко передал военным из бригады "Буревій" 30 квадрокоптеров DJI Mavic 3T. "Птички" уже на днях отправляются на восточное направление, передает УНН.

По словам Кравченко, об умениях военных Первой Президентской бригады Национальной гвардии "Буревій" ходят целые легенды. Их очень боятся оккупанты. И недаром, потому что "Буревій" - бригада утилизации российских военных.

Чтобы военных преступников становилось все меньше и меньше, нашим защитникам нужно как можно больше современного оснащения. Передал военным "Буревію" 30 квадрокоптеров DJI Mavic 3T. На их приобретение выделена субвенция из областного бюджета Киевщины. Благодарен налогоплательщикам, потому что именно благодаря вам можем непрерывно помогать нашим Героям и приближать Победу! - отметил председатель ОВА.

Кравченко отметил, что "птички" уже на днях отправляются на восточное направление утилизировать каждого, кто принес зло на нашу землю.

"Удачных вам охот, наши защитники. И спасибо всем, кто защищает Украину!" - резюмировал председатель ОВА.