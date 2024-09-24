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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уже третья партия: десять громад Киевщины получили школьные автобусы

Уже третья партия: десять громад Киевщины получили школьные автобусы

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 17:18  •  4735 просмотра

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Десять громад Киевской области получили новые школьные автобусы. Всего с начала августа передано 30 автобусов, а до конца года планируется пополнить парк на 55 единиц.

Десять громад Киевской области получили 10 новых школьных автобусов. Всего с начала августа передано уже 30 автобусов. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

"Передали еще 10 школьных автобусов десяти громадам. Это уже третья партия переданного автотранспорта. Всего приобрели 42 автобуса за средства субвенции из государственного бюджета и софинансирования из местных бюджетов. Из них 30 уже передали", - рассказал он.

Получили автобусы такие громады:

Белоцерковская

Сквирская

Таращанская

Борщаговская

Бучанская

Богуславская

украинский

Бышевская

Боярская

Обуховская

Чтобы военных преступников становилось все меньше: Киевщина передала бригаде "Буревій" 30 дронов DJI Mavic 3T23 сентября 2024, 13:55 • 13534 просмотра

Начальник Киевской ОВА также добавил, что в этом году парк школьных автобусов на Киевщине в целом пополнится 55 единицами, из них 13 - помощь чешских партнеров.

"Работаем над тем, чтобы все наши дети могли посещать школу, как бы далеко не жили от учебного заведения", - отметил он.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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