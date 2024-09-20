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У чотирьох районах Київщини горять торф’яники, трав’яний настил та лісова підстилка: Кравченко про причини забруднення повітря

У чотирьох районах Київщини горять торф’яники, трав’яний настил та лісова підстилка: Кравченко про причини забруднення повітря

Київ • УНН

 • 11428 перегляди

У чотирьох районах Київської області зафіксовано пожежі торф'яників, трав'яного настилу та лісової підстилки. Через це погіршився стан повітря, фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин.

У Вишгородському, Броварському, Обухівському та Бориспільському районах Київської області зафіксовані пожежі торф’яників, трав’яного настилу та лісової підстилки. Через пожежі в екосистемах на Київщині погіршений стан повітря, повідомив у п'ятницю голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

В Київській області зафіксовано погіршення стану повітря через пожежі в екосистемах. У Вишгородському, Броварському, Обухівському та Бориспільському районах зафіксовані пожежі торф’яників, трав’яного настилу та лісової підстилки. Рятувальники продовжують ліквідацію загорянь

- написав Кравченко.

За його словами, за результатами із автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у регіоні фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин.

"Радіаційний фон на території області перебуває в межах норми. Моніторинг стану повітря продовжується", - додав голова ОВА.

Кравченко також наголосив, що задимлення також пояснюється сезонними перепадами температури. Тепле повітря і вологість призводять до туману і продукти горіння майже не розсіюються.

До поліпшення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують обмежити перебування на вулиці, закрити вікна у приміщеннях та не проводити провітрювання, пити багато води.

Не смог, а саме задимлення: в Укргідрометцентрі розповіли, що спричинило поширення диму на Київщині20.09.24, 12:53 • 17260 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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