В четырех районах Киевщины горят торфяники, травяной настил и лесная подстилка: Кравченко о причинах загрязнения воздуха
Киев • УНН
В четырех районах Киевской области зафиксированы пожары торфяников, травяного настила и лесной подстилки. Из-за этого ухудшилось состояние воздуха, фиксируются превышения допустимых концентраций химических и биологических веществ.
В Вышгородском, Броварском, Обуховском и Бориспольском районах Киевской области зафиксированы пожары торфяников, травяного настила и лесной подстилки. Из-за пожаров в экосистемах на Киевщине ухудшено состояние воздуха, сообщил в пятницу председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
В Киевской области зафиксировано ухудшение состояния воздуха из-за пожаров в экосистемах. В Вышгородском, Броварском, Обуховском и Бориспольском районах зафиксированы пожары торфяников, травяного настила и лесной подстилки. Спасатели продолжают ликвидацию возгораний
По его словам, по результатам из автоматизированных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в регионе фиксируются превышения допустимых концентраций химических и биологических веществ.
"Радиационный фон на территории области находится в пределах нормы. Мониторинг состояния воздуха продолжается", - добавил председатель ОВА.
Кравченко также отметил, что задымление также объясняется сезонными перепадами температуры. Теплый воздух и влажность приводят к туману и продукты горения почти не рассеиваются.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха специалисты рекомендуют ограничить пребывание на улице, закрыть окна в помещениях и не проводить проветривание, пить много воды.
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