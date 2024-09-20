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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В четырех районах Киевщины горят торфяники, травяной настил и лесная подстилка: Кравченко о причинах загрязнения воздуха

В четырех районах Киевщины горят торфяники, травяной настил и лесная подстилка: Кравченко о причинах загрязнения воздуха

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 10:40  •  3579 просмотра

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В четырех районах Киевской области зафиксированы пожары торфяников, травяного настила и лесной подстилки. Из-за этого ухудшилось состояние воздуха, фиксируются превышения допустимых концентраций химических и биологических веществ.

В Вышгородском, Броварском, Обуховском и Бориспольском районах Киевской области зафиксированы пожары торфяников, травяного настила и лесной подстилки. Из-за пожаров в экосистемах на Киевщине ухудшено состояние воздуха, сообщил в пятницу председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

В Киевской области зафиксировано ухудшение состояния воздуха из-за пожаров в экосистемах. В Вышгородском, Броварском, Обуховском и Бориспольском районах зафиксированы пожары торфяников, травяного настила и лесной подстилки. Спасатели продолжают ликвидацию возгораний

- написал Кравченко.

По его словам, по результатам из автоматизированных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в регионе фиксируются превышения допустимых концентраций химических и биологических веществ.

"Радиационный фон на территории области находится в пределах нормы. Мониторинг состояния воздуха продолжается", - добавил председатель ОВА.

Кравченко также отметил, что задымление также объясняется сезонными перепадами температуры. Теплый воздух и влажность приводят к туману и продукты горения почти не рассеиваются.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха специалисты рекомендуют ограничить пребывание на улице, закрыть окна в помещениях и не проводить проветривание, пить много воды.

Не смог, а саме задимлення: в Укргідрометцентрі розповіли, що спричинило поширення диму на Київщині20 сентября 2024, 09:53 • 7025 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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