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Не смог, а именно задымление: в Укргидрометцентре рассказали, что вызвало распространение дыма на Киевщине

Не смог, а именно задымление: в Укргидрометцентре рассказали, что вызвало распространение дыма на Киевщине

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 09:53  •  1544 просмотра

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В Киевской области наблюдается задымление из-за пожаров на торфяниках в северных регионах. Синоптическая ситуация способствует накоплению вредных примесей, радиационный фон в норме.

Задымление, которое наблюдается в Киевской области, вызвано распространением дыма с севера и северо-востока от пожаров на торфяниках и открытых территориях в регионе а также соседних Черниговской и Сумской областях. Об этом рассказали в пятницу в Укргидрометцентре, передает УНН

Задымление (не смог!) которое сейчас наблюдается по Киевской области, вызванное распространением дыма с севера и северо-востока от очагов пожаров, возникших на торфяниках и открытых территориях в Киевской, Черниговской и Сумской областях 

- говорится в сообщении Укргидрометцентра. 

Отмечается, что синоптическую ситуацию сейчас определяет поле повышенного давления, слабый северный и северо-восточный ветер, что способствует накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.

У Києві влада заявила, що вода, яка подається в оселі, якісна та безпечна20 сентября 2024, 09:03 • 5730 просмотров

По данным Украинского гидрометеорологического центра, радиационный фон в норме.

Синоптики отметили, что это не метеорологическое явление и продолжительность его существования будет определяться тем, как долго будет существовать источник дыма.

Призвали придерживаться рекомендаций от ГСЧС, по поведению при таких ситуациях: 

  • ограничить пребывание на улице;
  • держать окна закрытыми;
  • поддерживать водный баланс;
  • использовать маску или респиратор, а также - очиститель воздуха.

Забруднення повітря у Києві та інших регіонах: рекомендації лікаря для безпеки здоров’я20 сентября 2024, 07:38 • 43131 просмотр

Дополнение 

Сначала в Минэкологии заявляли, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха в столице являются лесные пожары в Дубечанском, Новоселковском и Феневицком лесничествах Киевской области, а также сезонные перепады температур.

После этого ГП «Леса Украины» заявило, что все пожары на территориях государственного предприятия в Киевской области ликвидированы. Смог в столице возник по другим причинам, а качество воздуха ухудшилось из-за других факторов.

Позже в Минэкологии указали, что причиной ухудшения качества воздуха в Киеве является горение торфяников, других экосистем и осенние перепады температур. 

Київ потрапив у топ-3 міст світу з найбруднішим повітрям - QIAir20 сентября 2024, 05:32 • 9403 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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