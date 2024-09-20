Не смог, а именно задымление: в Укргидрометцентре рассказали, что вызвало распространение дыма на Киевщине

Задымление, которое наблюдается в Киевской области, вызвано распространением дыма с севера и северо-востока от пожаров на торфяниках и открытых территориях в регионе а также соседних Черниговской и Сумской областях. Об этом рассказали в пятницу в Укргидрометцентре, передает УНН.

Задымление (не смог!) которое сейчас наблюдается по Киевской области, вызванное распространением дыма с севера и северо-востока от очагов пожаров, возникших на торфяниках и открытых территориях в Киевской, Черниговской и Сумской областях - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Отмечается, что синоптическую ситуацию сейчас определяет поле повышенного давления, слабый северный и северо-восточный ветер, что способствует накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.

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По данным Украинского гидрометеорологического центра, радиационный фон в норме.

Синоптики отметили, что это не метеорологическое явление и продолжительность его существования будет определяться тем, как долго будет существовать источник дыма.

Призвали придерживаться рекомендаций от ГСЧС, по поведению при таких ситуациях:

ограничить пребывание на улице;

держать окна закрытыми;

поддерживать водный баланс;

использовать маску или респиратор, а также - очиститель воздуха.

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Дополнение

Сначала в Минэкологии заявляли, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха в столице являются лесные пожары в Дубечанском, Новоселковском и Феневицком лесничествах Киевской области, а также сезонные перепады температур.

После этого ГП «Леса Украины» заявило, что все пожары на территориях государственного предприятия в Киевской области ликвидированы. Смог в столице возник по другим причинам, а качество воздуха ухудшилось из-за других факторов.

Позже в Минэкологии указали, что причиной ухудшения качества воздуха в Киеве является горение торфяников, других экосистем и осенние перепады температур.

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