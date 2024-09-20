"Смог у столиці виник з інших причин": у "Лісах України" спростовують погіршення якості повітря через пожежі в лісництвах на Київщині

У Київській області на територіях державного підприємства "Ліси України" ліквідовані всі пожежі, а смог у Києві виник з інших причин, заявили в ДП "Ліси України" у п'ятницю, передає УНН.

"На територіях ДП "Ліси України" на Київщині ліквідовані всі пожежі: смог у столиці виник з інших причин!", - йдеться у повідомленні ДП "Ліси України" у Facebook.

Як зазначили в підприємстві, якість повітря суттєво погіршилась, індекс забруднення зріс до 150 пунктів.

Рекомендували обмежити перебування на вулиці, особливо людям з хронічними захворюваннями.

Фахівці прогнозують покращення ситуації через декілька годин, додали в підприємстві.

Наразі на територіях філій ДП "Ліси України" на Київщині загашено і локалізовано всі пожежі. Найбільші осередки на цьому тижні були в Іванківській та Вищедубечанській філіях. Загальна площа ліквідованих пожеж склала 202 гектари. - йдеться у повідомленні.

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Проте, вказали, що не виключено займання на ділянках інших лісокористувачів поблизу столиці. Бригади лісової охорони продовжують чергування.

Також сьогодні зранку працівники Бориспільської філії ДП "Ліси України" виявили нове займання. Причина – робота нашої протиповітряної оборони по ворожим дронам. Пожежу локалізували на площі 0,10 га. Ситуація під контролем, загрози лісам немає, наголосили у підприємстві.

Доповнення



Раніше в Міндовкіллі заявляли, що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря у столиці є лісові пожежі у Дубечанському, Новосілківському та Феневицькому лісництвах Київської області, а також сезонні перепади температур.