Забрудненість повітря у Києві: у Міндовкіллі розповіли про причини та що робити
Київ • УНН
У Києві погіршився стан повітря через лісові пожежі на Київщині та сезонні перепади температур. Міндовкілля рекомендує зачинити вікна, мінімізувати перебування на вулиці та пити більше води.
Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря у столиці є лісові пожежі у Дубечанському, Новосілківському та Феневицькому лісництвах Київської області, а також сезонні перепади температур. Про це заявили в пресслужбі Міндовкілля у п'ятницю. У відомстві закликали, зокрема пити більше води та увімкнути очищувач повітря на максимум, передає УНН.
У Києві фіксується тимчасове погіршення стану повітря. Ймовірною причиною цього є лісові пожежі на Київщині та сезонні перепади температур. За даними ДП "Ліси України", на Київщині триває локалізація та ліквідація пожеж у Дубечанському, Новосілківському та Феневицькому лісництвах
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У відомстві вказали, що у більшості випадків причиною лісових пожеж є недбале поводження з вогнем: кинуті недопалки або сірники, розведення багать і необережне користування ними, роботи у лісових зонах (утилізація сміття, будівництво), а також випалювання трави на лісових галявинах.
Крім того, щороку восени спостерігаються підвищення рівня забруднення атмосферного повітря, адже перепади температур вдень та вночі спричиняють температурні інверсії, які своєю чергою викликають накопичення шкідливих речовин в приземному шарі повітря, додали у Міндовкіллі.
Тепле повітря і вологість призводять до туману, шкідливі речовини з різних джерел викидів майже не розсіюються.
До покращення ситуації та захисту здоров’я в Міндовкіллі рекомендують:
- зачинити вікна;
- мінімізувати перебування на вулиці;
- пити більше води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати в режимі реального часу на вебресурсі Міндовкілля "Екозагроза".
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