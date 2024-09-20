Загрязненность воздуха в Киеве: в Миндовкилле рассказали о причинах и что делать

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве ухудшилось состояние воздуха из-за лесных пожаров в Киевской области и сезонных перепадов температур. Минэкологии рекомендует закрыть окна, минимизировать пребывание на улице и пить больше воды.

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха в столице являются лесные пожары в Дубечанском, Новоселковском и Феневицком лесничествах Киевской области, а также сезонные перепады температур. Об этом заявили в пресс-службе Минприроды в пятницу. В ведомстве призвали, в частности пить больше воды и включить очиститель воздуха на максимум, передает УНН

В Киеве фиксируется временное ухудшение состояния воздуха. Вероятной причиной этого являются лесные пожары в Киевской области и сезонные перепады температур.  По данным ГП «Леса Украины», на Киевщине продолжается локализация и ликвидация пожаров в Дубечанском, Новоселковском и Феневицком лесничествах

- говорится в заявлении Минприроды в Facebook.

Не видно іншого берега столиці: як виглядає Київ, який накрило димом від пожеж в екосистемі20 сентября 2024, 06:53 • 6709 просмотров

В ведомстве указали, что в большинстве случаев причиной лесных пожаров является небрежное обращение с огнем: брошенные окурки или спички, разведение костров и неосторожное пользование ими, работы в лесных зонах (утилизация мусора, строительство), а также выжигание травы на лесных полянах.

Кроме того, ежегодно осенью наблюдаются повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха, ведь перепады температур днем и ночью вызывают температурные инверсии, которые в свою очередь вызывают накопление вредных веществ в приземном слое воздуха, добавили в Миндовкилле.

Теплый воздух и влажность приводят к туману, вредные вещества из различных источников выбросов почти не рассеиваются.

К улучшению ситуации и защиты здоровья в Миндовкилле рекомендуют:

  • закрыть окна;
  • минимизировать пребывание на улице;
  • пить больше воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать в режиме реального времени на веб-ресурсе Минприроды «Экоугроза». 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

КиевЗдоровье
kievКиев