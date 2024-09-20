Загрязненность воздуха в Киеве: в Миндовкилле рассказали о причинах и что делать
Киев • УНН
В Киеве ухудшилось состояние воздуха из-за лесных пожаров в Киевской области и сезонных перепадов температур. Минэкологии рекомендует закрыть окна, минимизировать пребывание на улице и пить больше воды.
Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха в столице являются лесные пожары в Дубечанском, Новоселковском и Феневицком лесничествах Киевской области, а также сезонные перепады температур. Об этом заявили в пресс-службе Минприроды в пятницу. В ведомстве призвали, в частности пить больше воды и включить очиститель воздуха на максимум, передает УНН.
В Киеве фиксируется временное ухудшение состояния воздуха. Вероятной причиной этого являются лесные пожары в Киевской области и сезонные перепады температур. По данным ГП «Леса Украины», на Киевщине продолжается локализация и ликвидация пожаров в Дубечанском, Новоселковском и Феневицком лесничествах
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В ведомстве указали, что в большинстве случаев причиной лесных пожаров является небрежное обращение с огнем: брошенные окурки или спички, разведение костров и неосторожное пользование ими, работы в лесных зонах (утилизация мусора, строительство), а также выжигание травы на лесных полянах.
Кроме того, ежегодно осенью наблюдаются повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха, ведь перепады температур днем и ночью вызывают температурные инверсии, которые в свою очередь вызывают накопление вредных веществ в приземном слое воздуха, добавили в Миндовкилле.
Теплый воздух и влажность приводят к туману, вредные вещества из различных источников выбросов почти не рассеиваются.
К улучшению ситуации и защиты здоровья в Миндовкилле рекомендуют:
- закрыть окна;
- минимизировать пребывание на улице;
- пить больше воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать в режиме реального времени на веб-ресурсе Минприроды «Экоугроза».
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