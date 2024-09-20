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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не видно другого берега столицы: как выглядит Киев, который накрыло дымом от пожаров в экосистеме

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20 сентября 2024, 06:53  •  7266 просмотра

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В Киеве зафиксировано значительное загрязнение воздуха из-за природных пожаров в области и неблагоприятных метеоусловий.

Утром 20 сентября Киев накрыло дымом. Загрязнение воздуха фиксируется по всему городу и в окрестностях. Киевляне жалуются, что нечем дышать и делятся снимками столицы на которых четко видно, что город затянуло смогом, пишет УНН.

Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха в Киеве являются природные пожары в Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению вредных веществ в воздухе, сообщили в пятницу в КГВА в Telegram.

Киевлянам посоветовали не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна, лучше отказаться от физической активности на открытом воздухе, пить много воды.

Київ очолив світовий рейтинг по забрудненості повітря - IQAir20 сентября 2024, 06:38 • 6563 просмотра

"По данным ГП "Леса Украины", на Киевщине продолжается локализация и ликвидация пожаров в Дубечанском, Новоселковском и Феневицком лесничествах. В большинстве случаев причиной лесных пожаров является небрежное обращение с огнем: брошенные окурки или спички, разведение костров и неосторожное пользование ими, работы в лесных зонах (утилизация мусора, строительство), а также выжигание травы на лесных полянах.

Кроме того, ежегодно осенью мы наблюдаем повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха, ведь перепады температур днем и ночью вызывают температурные инверсии, которые в свою очередь вызывают накопление вредных веществ в приземном слое воздуха. Теплый воздух и влажность приводят к туману, вредные вещества из различных источников выбросов почти не рассеиваются", - говорится в сообщении Минприроды. 

Киевляне же с левого берега столицы говорят, что правого берега не видно. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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