Киев возглавил мировой рейтинг по загрязненности воздуха - IQAir

Киев на 9:30 пятницы вышел на 1-е место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом. Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Киеве уровень загрязнения воздуха - нездоровый. Индекс качества воздуха - 176 США AQI.

По данным КГГА, до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

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