Киев возглавил мировой рейтинг по загрязненности воздуха - IQAir
Киев • УНН
По состоянию на 9:30 пятницы Киев занял первое место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом по данным IQAir. КГГА рекомендует закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды.
Киев на 9:30 пятницы вышел на 1-е место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом. Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в Киеве уровень загрязнения воздуха - нездоровый. Индекс качества воздуха - 176 США AQI.
По данным КГГА, до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
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