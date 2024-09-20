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Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
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Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

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Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
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Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

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АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
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АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
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Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

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Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
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Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

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Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
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Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве ухудшилось состояние воздуха вероятно из-за пожаров и метеоусловий - КГВА

В Киеве ухудшилось состояние воздуха вероятно из-за пожаров и метеоусловий - КГВА

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 06:17  •  3344 просмотра

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В Киеве зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц из-за пожаров в Киевской области и неблагоприятных метеоусловий. КГВА советует ограничить пребывание на улице и употреблять больше воды.

Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха в Киеве являются природные пожары в Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению вредных веществ в воздухе, сообщили в пятницу в КГВА в Telegram, пишет УНН.

В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха. По информации столичного Департамента защиты окружающей среды, в столице фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению вредных веществ в воздухе

- сообщили в КГВА.

 В КГВА посоветовали не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна, лучше отказаться от физической активности на открытом воздухе, пить много воды.

Київ потрапив у топ-3 міст світу з найбруднішим повітрям - QIAir20 сентября 2024, 05:32 • 6385 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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