В Киеве ухудшилось состояние воздуха вероятно из-за пожаров и метеоусловий - КГВА
Киев • УНН
В Киеве зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц из-за пожаров в Киевской области и неблагоприятных метеоусловий. КГВА советует ограничить пребывание на улице и употреблять больше воды.
Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха в Киеве являются природные пожары в Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению вредных веществ в воздухе, сообщили в пятницу в КГВА в Telegram, пишет УНН.
В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха. По информации столичного Департамента защиты окружающей среды, в столице фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению вредных веществ в воздухе
В КГВА посоветовали не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна, лучше отказаться от физической активности на открытом воздухе, пить много воды.
Київ потрапив у топ-3 міст світу з найбруднішим повітрям - QIAir20 сентября 2024, 05:32 • 6385 просмотров