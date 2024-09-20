В Киеве ухудшилось состояние воздуха вероятно из-за пожаров и метеоусловий - КГВА

Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха в Киеве являются природные пожары в Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению вредных веществ в воздухе, сообщили в пятницу в КГВА в Telegram, пишет УНН.

В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха. По информации столичного Департамента защиты окружающей среды, в столице фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению вредных веществ в воздухе - сообщили в КГВА.

В КГВА посоветовали не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна, лучше отказаться от физической активности на открытом воздухе, пить много воды.

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