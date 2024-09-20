У Києві погіршився стан повітря імовірно через пожежі та метеоумови - КМВА
Київ • УНН
У Києві зафіксовано підвищення концентрації зважених часток через пожежі в Київській області та несприятливі метеоумови. КМВА радить обмежити перебування на вулиці та вживати більше води.
Імовірною причиною погіршення стану повітря у Києві є природні пожежі в Київській області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі, повідомили у п'ятницю у КМВА у Telegram, пише УНН.
У Києві тимчасово погіршився стан повітря. За інформацією столичного Департаменту захисту довкілля, у столиці фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі
У КМВА порадили не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна, краще відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі, пити багато води.
Київ потрапив у топ-3 міст світу з найбруднішим повітрям - QIAir20.09.24, 08:32 • 12085 переглядiв