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У Києві погіршився стан повітря імовірно через пожежі та метеоумови - КМВА

У Києві погіршився стан повітря імовірно через пожежі та метеоумови - КМВА

Київ • УНН

 • 11431 перегляди

У Києві зафіксовано підвищення концентрації зважених часток через пожежі в Київській області та несприятливі метеоумови. КМВА радить обмежити перебування на вулиці та вживати більше води.

Імовірною причиною погіршення стану повітря у Києві є природні пожежі в Київській області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі, повідомили у п'ятницю у КМВА у Telegram, пише УНН.

У Києві тимчасово погіршився стан повітря. За інформацією столичного Департаменту захисту довкілля, у столиці фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі

- повідомили у КМВА.

 У КМВА порадили не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна, краще відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі, пити багато води.

Київ потрапив у топ-3 міст світу з найбруднішим повітрям - QIAir20.09.24, 08:32 • 12085 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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