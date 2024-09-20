Київ потрапив у топ-3 міст світу з найбруднішим повітрям - QIAir
Київ • УНН
Станом на 8:00 ранку п'ятниці Київ займає 3-е місце у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям за даними IQAir. Індекс якості повітря в столиці становить 162 США AQI, що класифікується як нездоровий рівень забруднення.
Київ на 8:25 ранку п'ятниці займає 3-е місце у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям. Про це свідчать дані ресурсу IQAir, передає УНН.
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Зазначається, що в Києві рівень забруднення повітря - нездоровий. Індекс якості повітря - 156 США AQI.
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