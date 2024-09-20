У Києві погіршилась якість повітря через пожежі в області
Київ • УНН
У Києві зафіксовано підвищення концентрації зважених часток у повітрі. Причиною стали пожежі в екосистемі Київської області, зокрема у Вишгородському районі. Мешканцям рекомендують обмежити перебування на вулиці.
У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря через підвищення концентрації зважених часток. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 7:00 виявлено збільшення пилу в атмосфері. Ймовірною причиною є пожежі в екосистемі Київської області, зокрема у Вишгородському районі.
У зв'язку з цим, мешканцям столиці рекомендують утриматися від провітрювання приміщень, обмежити тривале перебування на вулиці, пити достатню кількість води, а також використовувати очищувачі повітря, якщо такі є. З метою покращення ситуації, жителів закликають дотримуватися зазначених рекомендацій до нормалізації стану повітря.
У Києві фіксують погіршення якості повітря: попереджають про перевищення рівня діоксиду азоту на тлі спеки21.08.24, 12:34 • 34620 переглядiв