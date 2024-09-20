В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в области
Киев • УНН
В Киеве зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц в воздухе. Причиной стали пожары в экосистеме Киевской области, в частности в Вышгородском районе. Жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице.
В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха из-за повышения концентрации взвешенных частиц. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Детали
По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 7:00 выявлено увеличение пыли в атмосфере. Вероятной причиной являются пожары в экосистеме Киевской области, в частности в Вышгородском районе.
В связи с этим, жителям столицы рекомендуют воздержаться от проветривания помещений, ограничить длительное пребывание на улице, пить достаточное количество воды, а также использовать очистители воздуха, если таковые имеются. С целью улучшения ситуации, жителей призывают придерживаться указанных рекомендаций до нормализации состояния воздуха.
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