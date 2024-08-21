В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: предупреждают о превышении уровня диоксида азота на фоне жары

В Киеве по состоянию на утро 21 августа уровень загрязненности воздуха средний, сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.

По состоянию на 08:00 21 августа уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний. Радиационный фон во всем городе - в норме - сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

По данным стационарных пунктов наблюдения Укргидрометцентра за состоянием атмосферного воздуха, 20 августа среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве превышало предельно допустимые концентрации.

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"До конца суток 20 августа и в течение 21 августа из-за сильной жары при маловетреной погоде содержание диоксида азота в воздухе продолжит превышать критический уровень - 5 предельно допустимых концентраций, что может негативно влиять на самочувствие людей", - отметили в Укргидрометцентре накануне.

Жаркая, сухая и маловетреная погода, по данным специалистов, будет способствовать накоплению и других загрязняющих веществ (диоксида серы и формальдегида) в приземном слое воздуха.

"Ситуация может улучшиться 22-23 августа 2024 года", - отметили в Укргидрометцентре.

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