В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

В столице из-за жаркой погоды сегодня, 21 августа, запрещено движение грузового транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, передает УНН.

Внимание! Сегодня, 21-го августа, на территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта - говорится в сообщении патрульной полиции.

Отмечается, что для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса, добавили в патрульной полиции.

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