В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары
Киев • УНН
В Киеве 21 августа запретили движение грузовиков массой более 24 т из-за жары выше +28°C. Ограничение введено для сохранения дорожного покрытия, водителям рекомендовано ждать на специальных площадках.
В столице из-за жаркой погоды сегодня, 21 августа, запрещено движение грузового транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, передает УНН.
Внимание! Сегодня, 21-го августа, на территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта
Отмечается, что для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.
Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса, добавили в патрульной полиции.
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