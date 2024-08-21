Сильная жара до 37° и местами гроза: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине ожидается жаркая погода без осадков, кроме западных областей. Температура днем будет достигать 35-37° на большинстве территории, ночью 15-20°. В Киеве и области - сильная жара до 35-37°.
В Украине сегодня ожидается жаркая погода без осадков, кроме западных областей. Температура днем будет достигать 35-37° на большинстве территории, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 21 августа без осадков, лишь в большинстве западных областей днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем в западных областях 29-34°, на остальной территории сильная жара 35-37°.
В Киевской области
Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем сильная жара 35-37°; в Киеве ночью 18-20°, днем сильная жара 35°.