Сильная жара до 37° и местами гроза: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня ожидается жаркая погода без осадков, кроме западных областей. Температура днем будет достигать 35-37° на большинстве территории, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 21 августа без осадков, лишь в большинстве западных областей днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем в западных областях 29-34°, на остальной территории сильная жара 35-37°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем сильная жара 35-37°; в Киеве ночью 18-20°, днем сильная жара 35°.