Киев попал в топ-3 городов мира с самым грязным воздухом - QIAir
Киев • УНН
По состоянию на 8:00 утра пятницы Киев занимает 3-е место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом по данным IQAir. Индекс качества воздуха в столице составляет 162 США AQI, что классифицируется как нездоровый уровень загрязнения.
Киев на 8:25 утра пятницы занимает 3-е место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом. Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в Киеве уровень загрязнения воздуха - нездоровый. Индекс качества воздуха - 156 США AQI.
У Києві погіршилась якість повітря через пожежі в області20 сентября 2024, 04:27 • 11500 просмотров