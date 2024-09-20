Київ очолив світовий рейтинг по забрудненості повітря - IQAir
Київ • УНН
Станом на 9:30 п'ятниці Київ посів перше місце у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям за даними IQAir. КМДА рекомендує закрити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води.
Київ на 9:30 п'ятниці вийшов на 1-е місце у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям. Про це свідчать дані ресурсу IQAir, передає УНН.
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Зазначається, що в Києві рівень забруднення повітря - нездоровий. Індекс якості повітря - 176 США AQI.
За даними КМДА, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
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