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Не видно іншого берега столиці: як виглядає Київ, який накрило димом від пожеж в екосистемі

Київ • УНН

 • 12402 перегляди

У Києві зафіксовано значне забруднення повітря через природні пожежі в області та несприятливі метеоумови.

Ранком 20 вересня Київ накрило димом. Забруднення повітря фіксується по всьому місту та на околицях. Кияни скаржаться, що немає чим дихати та діляться знімками столиці на яких чітко видно, що місто затягло смогом, пише УНН.

Імовірною причиною погіршення стану повітря у Києві є природні пожежі в Київській області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі, повідомили у п'ятницю у КМВА у Telegram.

Киянам порадили не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна, краще відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі, пити багато води.

Київ очолив світовий рейтинг по забрудненості повітря - IQAir20.09.24, 09:38 • 11986 переглядiв

"За даними ДП "Ліси України", на Київщині триває локалізація та ліквідація пожеж у Дубечанському, Новосілківському та Феневицькому лісництвах. У більшості випадків причиною лісових пожеж є недбале поводження з вогнем: кинуті недопалки або сірники, розведення багать і необережне користування ними, роботи у лісових зонах (утилізація сміття, будівництво), а також випалювання трави на лісових галявинах.

Крім того, щороку восени ми спостерігаємо підвищення рівня забруднення атмосферного повітря, адже перепади температур вдень та вночі спричиняють температурні інверсії, які своєю чергою викликають накопичення шкідливих речовин в приземному шарі повітря. Тепле повітря і вологість призводять до туману, шкідливі речовини з різних джерел викидів майже не розсіюються", - йдеться у повідомленні Міндовкілля. 

Кияни ж з лівого берега столиці кажуть, що правого берега не видно. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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