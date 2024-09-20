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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Смог в столице возник по другим причинам": в "Лесах Украины" опровергают ухудшение качества воздуха из-за пожаров в лесничествах на Киевщине

"Смог в столице возник по другим причинам": в "Лесах Украины" опровергают ухудшение качества воздуха из-за пожаров в лесничествах на Киевщине

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 07:29  •  5347 просмотра

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ГП «Леса Украины» заявило, что все пожары на территориях государственного предприятия в Киевской области ликвидированы. Смог в столице возник по другим причинам, а качество воздуха ухудшилось из-за других факторов.

В Киевской области на территориях государственного предприятия "Леса Украины" ликвидированы все пожары, а смог в Киеве возник по другим причинам, заявили в ГП "Леса Украины" в пятницу, передает УНН.

"На территориях ГП "Леса Украины" на Киевщине ликвидированы все пожары: смог в столице возник по другим причинам!", - говорится в сообщении ГП „Леса Украины" в Facebook.

Как отметили в предприятии, качество воздуха существенно ухудшилось, индекс загрязнения вырос до 150 пунктов.

Рекомендовали ограничить пребывание на улице, особенно людям с хроническими заболеваниями.

Специалисты прогнозируют улучшение ситуации через несколько часов, добавили в предприятии. 

Сейчас на территориях филиалов ГП "Леса Украины" на Киевщине потушены и локализованы все пожары. Наибольшие очаги на этой неделе были в Иванковской и Вышедубечанской филиалах. Общая площадь ликвидированных пожаров составила 202 гектара.

- говорится в сообщении. 

Не видно другого берега столицы: как выглядит Киев, который накрыло дымом от пожаров в экосистеме20 сентября 2024, 06:53 • 7027 просмотров

Однако, указали, что не исключено возгорание на участках других лесопользователей вблизи столицы. Бригады лесной охраны продолжают дежурство.

Также сегодня утром работники Бориспольского филиала ГП "Леса Украины" обнаружили новое возгорание. Причина - работа нашей противовоздушной обороны по вражеским дронам. Пожар локализовали на площади 0,10 га. Ситуация под контролем, угрозы лесам нет, отметили на предприятии. 

Дополнение

Ранее в Минэкологии заявляли, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха в столице являются лесные пожары в Дубечанском, Новоселковском и Феневицком лесничествах Киевской области, а также сезонные перепады температур.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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