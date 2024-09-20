"Смог в столице возник по другим причинам": в "Лесах Украины" опровергают ухудшение качества воздуха из-за пожаров в лесничествах на Киевщине

В Киевской области на территориях государственного предприятия "Леса Украины" ликвидированы все пожары, а смог в Киеве возник по другим причинам, заявили в ГП "Леса Украины" в пятницу, передает УНН.

"На территориях ГП "Леса Украины" на Киевщине ликвидированы все пожары: смог в столице возник по другим причинам!", - говорится в сообщении ГП „Леса Украины" в Facebook.

Как отметили в предприятии, качество воздуха существенно ухудшилось, индекс загрязнения вырос до 150 пунктов.

Рекомендовали ограничить пребывание на улице, особенно людям с хроническими заболеваниями.

Специалисты прогнозируют улучшение ситуации через несколько часов, добавили в предприятии.

Сейчас на территориях филиалов ГП "Леса Украины" на Киевщине потушены и локализованы все пожары. Наибольшие очаги на этой неделе были в Иванковской и Вышедубечанской филиалах. Общая площадь ликвидированных пожаров составила 202 гектара.