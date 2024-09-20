"Смог в столице возник по другим причинам": в "Лесах Украины" опровергают ухудшение качества воздуха из-за пожаров в лесничествах на Киевщине
Киев • УНН
ГП «Леса Украины» заявило, что все пожары на территориях государственного предприятия в Киевской области ликвидированы. Смог в столице возник по другим причинам, а качество воздуха ухудшилось из-за других факторов.
В Киевской области на территориях государственного предприятия "Леса Украины" ликвидированы все пожары, а смог в Киеве возник по другим причинам, заявили в ГП "Леса Украины" в пятницу, передает УНН.
"На территориях ГП "Леса Украины" на Киевщине ликвидированы все пожары: смог в столице возник по другим причинам!", - говорится в сообщении ГП „Леса Украины" в Facebook.
Как отметили в предприятии, качество воздуха существенно ухудшилось, индекс загрязнения вырос до 150 пунктов.
Рекомендовали ограничить пребывание на улице, особенно людям с хроническими заболеваниями.
Специалисты прогнозируют улучшение ситуации через несколько часов, добавили в предприятии.
Сейчас на территориях филиалов ГП "Леса Украины" на Киевщине потушены и локализованы все пожары. Наибольшие очаги на этой неделе были в Иванковской и Вышедубечанской филиалах. Общая площадь ликвидированных пожаров составила 202 гектара.
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Однако, указали, что не исключено возгорание на участках других лесопользователей вблизи столицы. Бригады лесной охраны продолжают дежурство.
Также сегодня утром работники Бориспольского филиала ГП "Леса Украины" обнаружили новое возгорание. Причина - работа нашей противовоздушной обороны по вражеским дронам. Пожар локализовали на площади 0,10 га. Ситуация под контролем, угрозы лесам нет, отметили на предприятии.
Дополнение
Ранее в Минэкологии заявляли, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха в столице являются лесные пожары в Дубечанском, Новоселковском и Феневицком лесничествах Киевской области, а также сезонные перепады температур.