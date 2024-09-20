Не смог, а саме задимлення: в Укргідрометцентрі розповіли, що спричинило поширення диму на Київщині
Київ • УНН
У Київській області спостерігається задимлення через пожежі на торфовищах у північних регіонах. Синоптична ситуація сприяє накопиченню шкідливих домішок, радіаційний фон у нормі.
Задимлення, яке спостерігається у Київській області, спричинене поширенням диму з півночі та північного сходу від пожеж на торфовищах та відкритих територіях в регіоні а також сусідніх Чернігівській та Сумській областях. Про це розповіли у п'ятницю в Укргідрометцентрі, передає УНН.
Задимлення (не смог!) яке наразі спостерігається по Київщині, спричинене поширенням диму з півночі та північного сходу від осередків пожеж, що виникли на торфовищах та відкритих територіях у Київській, Чернігівській та Сумській областях
Зазначається, що синоптичну ситуацію зараз визначає поле підвищеного тиску, слабкий північний та північно-східний вітер, що сприяє накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.
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За даними Українського гідрометеорологічного центру, радіаційний фон у нормі.
Синоптики наголосили, що це не метеорологічне явище і тривалість його існування визначатиметься тим, як довго існуватиме джерело диму.
Закликали дотримуватись рекомендацій від ДСНС, щодо поводження при таких ситуаціях:
- обмежити перебування на вулиці;
- тримати вікна зачиненими;
- підтримувати водний баланс;
- використовувати маску або респіратор, а також — очищувач повітря.
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Доповнення
Спочатку в Міндовкіллі заявляли, що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря у столиці є лісові пожежі у Дубечанському, Новосілківському та Феневицькому лісництвах Київської області, а також сезонні перепади температур.
Після цього ДП "Ліси України" заявило, що всі пожежі на територіях державного підприємства в Київській області ліквідовані. Смог у столиці виник з інших причин, а якість повітря погіршилась через інші фактори.
Пізніше в Міндовкіллі вказали, що причиною погіршення якості повітря в Києві є горіння торф'яників, інших екосистем та осінні перепади температур.
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