Забруднення повітря у Києві та інших регіонах: рекомендації лікаря для безпеки здоров’я

У Києві зафіксовано один з найвищих рівнів забруднення повітря у світі, і це змушує жителів вживати додаткових заходів безпеки. Кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та експерт громадського здоров'я Отто Стойка розповів в коментарі журналісту УНН, як вберегтись від впливу забрудненого повітря.

В першу чергу на роботі або вдома потрібно зволожувати повітря — це може бути зволожувач повітря, а якщо такого немає, то потрібно зробити вологе прибирання. Також не варто провітрювати квартиру і по можливості треба пити більше рідини - каже Стойка.

Він радить їсти більше овочів та фруктів — це допоможе в зниженні інтоксикації. Також не варто займатись спортом на відкритому повітрі.

Лікар зауважує, якщо в приміщенні відчувається запах з вулиці, то потрібно провентилювати кімнату де ви знаходитесь.

"Якщо вам таки потрібно вийти на вулицю, то варто одягнути маску, перед тим зволоживши її і робити це періодично. Використання простої маски мало чим допоможе, але якщо її періодично зволожувати простою водою, то вона буде затримувати шкідливі частинки", - додав Стойка.

Він каже, що варто обмежити перебування на вулиці, адже короткочасне перебування — не критичне.

Також він радить одягати головні убори, адже волосся просочується більше ніж інші частини тіла, але найголовніше, щоб цей смог менше потрапляв у дихальні шляхи.

"Періодично ви можете вмиватися, полоскати горло та ніс", - додав Стойка.

Лікар зауважує, що особливу увагу треба приділяти безпеці дітей, адже вони більш вразливіші – їхня дихальна система працює гірше ніж у дорослих.

Для немовлят можна створювати свій окремий мікроклімат, можна накрити їхнє ліжечко зволожуючою тканиною, щоб зовні не потрапляло забруднене повітря. Якщо малюк на грудному вигодовуванні, то небезпека трішечки менша, але якщо на змішаному харчуванні, то варто слідкувати за водним балансом та давати бутильовану воду - наголосив він.

Стойка каже, що за необхідності на вулицю можна виходити коли рівень забруднення знизиться до показника "жовтий рівень", а також орієнтуватись за власними відчуттями.

Також лікар радить курцям обмежити куріння.

"Якщо людина палить при такому рівні забрудненості повітря, то ризики для неї підвищуються. Бажано курцям обмежити куріння в такі дні. Можна використовувати засоби допомоги у припиненні куріння — пластирі, жуйки чи інші нікотинозамісні препарати", - додав Стойка.

Нагадаємо

Станом на 9:30 п'ятниці, 18 вересня, Київ посів перше місце у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям за даними IQAir. КМДА рекомендує закрити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води.

Ймовірними причинами забруднення повітря стали пожежі в екосистемах, зокрема загоряння лісів, а також значна різниця між температурою повітря вночі та вдень. Водночас, ДСНС та Столичний лісовий офіс кажуть, що всі лісові пожежі в Київській області, які виникали останнім часом локалізовані або вже й ліквідовані і не можуть бути причиною такого забруднення повітря, яке тим часом спостерігається і в прилеглих до Київщини областях.