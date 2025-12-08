Українців 9 грудня знову чекають графіки відключень: скільки черг буде без світла
Київ • УНН
В Україні 9 грудня застосовуватимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться всіх регіонів і триватимуть цілу добу.
Завтра, 9 грудня, в Україні будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 2 до 4 черг, передає УНН.
Завтра, 9 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;
• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
У компанії зауважили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
