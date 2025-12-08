Українців 9 грудня знову чекають графіки відключень: скільки черг буде без світла

$42.060.13
49.000.23
ukenru
14:55 • 3138 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 6570 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 12525 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 19653 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 20933 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 15483 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 24764 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 13150 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
8 грудня, 10:00 • 13203 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
8 грудня, 09:33 • 13076 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
91%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo8 грудня, 06:54 • 17838 перегляди
Війська рф атакували дронами Фастів на Київщині: показали наслідкиPhoto8 грудня, 07:35 • 6440 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 8 грудня, 08:22 • 19303 перегляди
Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ"8 грудня, 09:07 • 3866 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"8 грудня, 09:29 • 16167 перегляди
Публікації
Жодних санкцій, дійте через росіюPhoto15:38 • 910 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
13:00 • 19644 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
12:25 • 20928 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 24758 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 31653 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Лондон
Реклама
УНН Lite
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.15:34 • 408 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 31654 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 53413 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 63664 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 64469 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм

Українців 9 грудня знову чекають графіки відключень: скільки черг буде без світла

Київ • УНН

 • 28 перегляди

В Україні 9 грудня застосовуватимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться всіх регіонів і триватимуть цілу добу.

Українців 9 грудня знову чекають графіки відключень: скільки черг буде без світла

Завтра, 9 грудня, в Україні будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 2 до 4 черг, передає УНН.

Завтра, 9 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

- йдеться у повідомленні.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

У компанії зауважили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. 

рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго06.12.25, 09:49 • 71332 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна