Украинцев 9 декабря снова ждут графики отключений: сколько очередей будет без света
Киев • УНН
В Украине 9 декабря будут применять графики отключений электроэнергии. Ограничения будут касаться всех регионов и продлятся целые сутки.
Завтра, 9 декабря, в Украине будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, выключать планируют от 2 до 4 очередей, передает УНН.
Завтра, 9 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Время и объем применения ограничений будут следующими:
• с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей;
• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
В компании отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться.
