14:55 • 4342 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 8694 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 13980 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 20661 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 21762 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 15767 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 25306 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 13259 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
8 декабря, 10:00 • 13309 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
8 декабря, 09:33 • 13191 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
публикации
Эксклюзивы
Украинцев 9 декабря снова ждут графики отключений: сколько очередей будет без света

Киев • УНН

 • 484 просмотра

В Украине 9 декабря будут применять графики отключений электроэнергии. Ограничения будут касаться всех регионов и продлятся целые сутки.

Украинцев 9 декабря снова ждут графики отключений: сколько очередей будет без света

Завтра, 9 декабря, в Украине будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, выключать планируют от 2 до 4 очередей, передает УНН.

Завтра, 9 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты

- говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

• с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей;

• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

В компании отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго06.12.25, 09:49 • 71443 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина