рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго

Армия рф в ночь на 6 декабря нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в 8 областях. В результате ударов есть обесточенные потребители, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

В ночь с 5 на 6 декабря враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. В результате атаки на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях - сообщили в Минэнерго.

По данным ведомства, аварийно-восстановительные работы уже осуществляются там, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.

Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Враг повредил энергообъект в Одесской области, есть перебои со светом и теплом - ОВА