$42.180.00
49.230.00
ukenru
07:49 • 1182 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
04:00 • 8250 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 20805 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 33334 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 28421 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 51273 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 36005 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 35475 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 46066 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 51474 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
86%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
кадыров обещает "жесткий ответ" Украине после атаки дрона на грозныйVideo5 декабря, 22:31 • 14876 просмотра
Ракетная опасность по всей Украине: зафиксирован взлет МиГ-31К, в нескольких городах взрывы5 декабря, 23:54 • 14422 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: трое раненых6 декабря, 01:53 • 5056 просмотра
Атаки РФ на Европу: что стоит за пролетом дронов над французской базой атомных субмарин - анализ ISW03:03 • 5952 просмотра
"Ты даже не в игре": советник путина отреагировал на "недоверие" Мерца к посредничеству США в мирных переговорахPhoto03:34 • 13682 просмотра
публикации
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 21122 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 36515 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 51273 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 47479 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 80886 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Киевская область
Fastiv
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 20729 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 29015 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 31362 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 45312 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 44780 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Крылатая ракета
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"

рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

В ночь на 6 декабря россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетическим объектам в 8 областях. В результате атаки обесточены потребители в 6 регионах, энергетики проводят восстановительные работы.

рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго

Армия рф в ночь на 6 декабря нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в 8 областях. В результате ударов есть обесточенные потребители, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

В ночь с 5 на 6 декабря враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. В результате атаки на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях

- сообщили в Минэнерго.

По данным ведомства, аварийно-восстановительные работы уже осуществляются там, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.

Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Враг повредил энергообъект в Одесской области, есть перебои со светом и теплом - ОВА06.12.25, 09:10 • 994 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Львовская область
Николаевская область
Киевская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Украина