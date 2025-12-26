Привлекают контрактников: Буданов рассказал, как рф в 2025 году перевыполнила план набора в армию

Мобилизационный план россии на 2025 год предусматривал набор 403 тысяч человек – этого количества там достигли в начале декабря. Таким образом, россияне в 2025 году перевыполнят план набора людей в армию. Об этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил в интервью Суспильному, передает УНН.

Руководитель ГУР подчеркнул, что основной источник пополнения российской армии – контрактники.

кремль увеличивает выплаты за подписание контракта с ВС рф - ГУР

По словам Буданова, на 2026 год мобилизационный план россиян – набрать 409 тысяч человек.

На вопрос, сталкиваются ли в рф с проблемами в процессе набора людей на войну, Буданов ответил: "Конечно. Поэтому периодически они увеличивают уровень единовременных выплат: он колеблется в зависимости от региона, но это значительные суммы. Так они заманивают людей в армию".

Почти 600 белорусов заключили контракты с армией рф в начале 2025 года