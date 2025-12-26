$41.930.22
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
13:36 • 7452 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 14972 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 28008 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 20111 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 17136 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 17679 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 19861 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 39414 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17310 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Привлекают контрактников: Буданов рассказал, как рф в 2025 году перевыполнила план набора в армию

Киев • УНН

 • 672 просмотра

россия достигла плана мобилизации на 2025 год в 403 тысячи человек уже в начале декабря, перевыполнив его. Основной источник пополнения армии – контрактники, которых заманивают значительными выплатами.

Привлекают контрактников: Буданов рассказал, как рф в 2025 году перевыполнила план набора в армию

Мобилизационный план россии на 2025 год предусматривал набор 403 тысяч человек – этого количества там достигли в начале декабря. Таким образом, россияне в 2025 году перевыполнят план набора людей в армию. Об этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил в интервью Суспильному, передает УНН.

Руководитель ГУР подчеркнул, что основной источник пополнения российской армии – контрактники.

кремль увеличивает выплаты за подписание контракта с ВС рф - ГУР23.03.25, 15:21 • 346929 просмотров

По словам Буданова, на 2026 год мобилизационный план россиян – набрать 409 тысяч человек.

На вопрос, сталкиваются ли в рф с проблемами в процессе набора людей на войну, Буданов ответил: "Конечно. Поэтому периодически они увеличивают уровень единовременных выплат: он колеблется в зависимости от региона, но это значительные суммы. Так они заманивают людей в армию".

Почти 600 белорусов заключили контракты с армией рф в начале 2025 года04.09.25, 04:35 • 4187 просмотров

Антонина Туманова

