Привлекают контрактников: Буданов рассказал, как рф в 2025 году перевыполнила план набора в армию
Киев • УНН
россия достигла плана мобилизации на 2025 год в 403 тысячи человек уже в начале декабря, перевыполнив его. Основной источник пополнения армии – контрактники, которых заманивают значительными выплатами.
Мобилизационный план россии на 2025 год предусматривал набор 403 тысяч человек – этого количества там достигли в начале декабря. Таким образом, россияне в 2025 году перевыполнят план набора людей в армию. Об этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил в интервью Суспильному, передает УНН.
Руководитель ГУР подчеркнул, что основной источник пополнения российской армии – контрактники.
По словам Буданова, на 2026 год мобилизационный план россиян – набрать 409 тысяч человек.
На вопрос, сталкиваются ли в рф с проблемами в процессе набора людей на войну, Буданов ответил: "Конечно. Поэтому периодически они увеличивают уровень единовременных выплат: он колеблется в зависимости от региона, но это значительные суммы. Так они заманивают людей в армию".
