Залучають контрактників: Буданов розповів, як рф у 2025 році перевиконала план набору у військо
Київ • УНН
росія досягла плану мобілізації на 2025 рік у 403 тисячі осіб вже на початку грудня, перевиконавши його. Основне джерело поповнення армії – контрактники, яких заманюють значними виплатами.
Мобілізаційний план росії на 2025 рік був набрати 403 тисячі людей – цієї кількості там досягли на початку грудня. Таким чином, росіяни у 2025 році перевиконають план набору людей у військо. Про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив в інтервʼю Суспільному, передає УНН.
Керівник ГУР наголосив, що основне джерело поповнення російської армії – контрактники.
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР23.03.25, 15:21 • 346926 переглядiв
За словами Буданова, на 2026 рік мобілізаційний план росіян – набрати 409 тисяч людей.
На запитання, чи стикаються у рф з проблемами в процесі набору людей на війну, Буданов відповів: "Звичайно. Тому періодично вони збільшують рівень одноразових виплат: він коливається залежно від регіону, але це значні суми. Так вони заманюють людей до війська".
Майже 600 білорусів уклали контракти з армією рф на початку 2025 року04.09.25, 04:35 • 4185 переглядiв