13:36
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Залучають контрактників: Буданов розповів, як рф у 2025 році перевиконала план набору у військо

Київ • УНН

 • 74 перегляди

росія досягла плану мобілізації на 2025 рік у 403 тисячі осіб вже на початку грудня, перевиконавши його. Основне джерело поповнення армії – контрактники, яких заманюють значними виплатами.

Залучають контрактників: Буданов розповів, як рф у 2025 році перевиконала план набору у військо

Мобілізаційний план росії на 2025 рік був набрати 403 тисячі людей – цієї кількості там досягли на початку грудня. Таким чином, росіяни у 2025 році перевиконають план набору людей у військо. Про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив в інтервʼю Суспільному, передає УНН.

Керівник ГУР наголосив, що основне джерело поповнення російської армії – контрактники.

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР23.03.25, 15:21 • 346926 переглядiв

За словами Буданова, на 2026 рік мобілізаційний план росіян – набрати 409 тисяч людей.

На запитання, чи стикаються у рф з проблемами в процесі набору людей на війну, Буданов відповів: "Звичайно. Тому періодично вони збільшують рівень одноразових виплат: він коливається залежно від регіону, але це значні суми. Так вони заманюють людей до війська".

Майже 600 білорусів уклали контракти з армією рф на початку 2025 року04.09.25, 04:35 • 4185 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов