3 вересня, 17:28
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Майже 600 білорусів уклали контракти з армією рф на початку 2025 року

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Щонайменше 596 громадян Білорусі уклали контракти зі збройними силами РФ у перші шість місяців 2025 року. Білоруська влада не відкриває справи проти найманців, попри кримінальну відповідальність за участь у конфліктах.

Майже 600 білорусів уклали контракти з армією рф на початку 2025 року

Щонайменше 596 громадян білорусі уклали контракти зі збройними силами рф у перші шість місяців 2025 року. Про це пише УНН із посиланням на проєкт "Хочу жить".

білорусь, країна з населенням меншим, ніж у москви, заплющує очі на те, що тисячі її громадян і вихідців ідуть на смерть за кілька тисяч доларів. Місцевий режим готовий приносити їх у жертву кремлю, оплачуючи лояльність імперії, на чиїх грошах і багнетах сьогодні тримається влада в країні

- йдеться у повідомленні.

Раніше було оприлюднено список із 742 найманців із білорусі, які воювали або воюють проти України. Серед них підтверджено щонайменше 96 загиблих.

росія активно вербує іноземців до так званих "м’ясних підрозділів", використовуючи соціальну та економічну вразливість людей у різних країнах. Водночас у білорусі, попри наявність кримінальної відповідальності за найманство (ст. 133 КК рб), з 2014 року не було відкрито жодної справи проти громадян, які воюють на боці рф.

Аналітики наголошують, що білоруська влада закриває очі на участь своїх громадян у війні, фактично дозволяючи кремлю використовувати їх як "гарматне м’ясо".

Нагадаємо

Також росія залучає молодь з Африки, Азії та Латинської Америки для виробництва ударних дронів в особливій економічній зоні "Алабуга". Їм обіцяють високі зарплати, але змушують збирати дрони, які використовуються для ударів по Україні.

Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить" 16.08.25, 06:52 • 45191 перегляд

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Білорусь
Україна