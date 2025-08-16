Проти України у складі рф воюють близько 3 тисяч іноземців, у яких закінчився термін контракту. Їх не відпускають. За даними проекту "Хочу жити" в лавах збройних сил РФ переважають найманці з країн Азії. Наразі зафіксовано, що у тисяч з них контракти завершено.

Пише Current Time із посиланням на проєкт "Хочу жить", передає УНН.

Деталі

Іноземних найманців, які вступили до армії росії, не відпускають з фронту навіть після закінчення контракту - передає Current Time.

За даними проєкту "Хочу жити" у складі зс рф налічується близько 3 000 осіб з 86 країн світу, чий контракт давно вже закінчився, проте відпустку додому вони не отримують. Більше 1200 осіб - це вихідці з країн Центральної Азії, передає Current Time.

Багато іноземних найманців у складі зс рф були переконані, що підписують контракт з армією країни-загарбника на один рік.

Але це не так, як повідомляє проєкту "Хочу жити" - "командири можуть продовжувати їхні контракти до завершення бойових дій".

Довідка

"Хочу жить" – проєкт Координаційного штабу для добровільної здачі в полон військовослужбовців збройних сил російської федерації. Реалізується з вересня 2022 року.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про участь найманців з Китаю, Пакистану та низки країн Азії та Африки в боях проти Сил оборони на Вовчанському напрямку.

Найманця "Вагнера" та тренера російського боксера Повєткіна ліквідовано у Малі - джерело