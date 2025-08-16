$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 34611 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 59076 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 34438 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 31904 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 31930 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 97612 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 159414 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 83035 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 149574 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56418 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить"

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Близько 3 тисяч іноземців з 86 країн воюють за рф, попри закінчення контрактів. Переважна більшість найманців походять з Центральної Азії.

Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить"

Проти України у складі рф воюють близько 3 тисяч іноземців, у яких закінчився термін контракту. Їх не відпускають. За даними проекту "Хочу жити" в лавах збройних сил РФ переважають найманці з країн Азії. Наразі зафіксовано, що у тисяч з них контракти завершено.

Пише Current Time із посиланням на проєкт "Хочу жить", передає УНН.

Деталі

Іноземних найманців, які вступили до армії росії, не відпускають з фронту навіть після закінчення контракту

- передає Current Time.

За даними проєкту "Хочу жити" у складі зс рф налічується близько 3 000 осіб з 86 країн світу, чий контракт давно вже закінчився, проте відпустку додому вони не отримують. Більше 1200 осіб - це вихідці з країн Центральної Азії, передає Current Time. 

Багато іноземних найманців у складі зс  рф були переконані, що підписують контракт з армією країни-загарбника на один рік.

Але це не так, як повідомляє  проєкту "Хочу жити" - "командири можуть продовжувати їхні контракти до завершення бойових дій".

Довідка

"Хочу жить" – проєкт Координаційного штабу для добровільної здачі в полон військовослужбовців збройних сил російської федерації. Реалізується з вересня 2022 року.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про участь найманців з Китаю, Пакистану та низки країн Азії та Африки в боях проти Сил оборони на Вовчанському напрямку. 

Ігор Тележніков

ВійнаНовини Світу
Вовчанськ
Asia
Африка
Центральна Азія
Китай
Володимир Зеленський
Україна
Пакистан