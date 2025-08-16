Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить"
Київ • УНН
Близько 3 тисяч іноземців з 86 країн воюють за рф, попри закінчення контрактів. Переважна більшість найманців походять з Центральної Азії.
Проти України у складі рф воюють близько 3 тисяч іноземців, у яких закінчився термін контракту. Їх не відпускають. За даними проекту "Хочу жити" в лавах збройних сил РФ переважають найманці з країн Азії. Наразі зафіксовано, що у тисяч з них контракти завершено.
Пише Current Time із посиланням на проєкт "Хочу жить", передає УНН.
Деталі
Іноземних найманців, які вступили до армії росії, не відпускають з фронту навіть після закінчення контракту
За даними проєкту "Хочу жити" у складі зс рф налічується близько 3 000 осіб з 86 країн світу, чий контракт давно вже закінчився, проте відпустку додому вони не отримують. Більше 1200 осіб - це вихідці з країн Центральної Азії, передає Current Time.
Багато іноземних найманців у складі зс рф були переконані, що підписують контракт з армією країни-загарбника на один рік.
Але це не так, як повідомляє проєкту "Хочу жити" - "командири можуть продовжувати їхні контракти до завершення бойових дій".
Довідка
"Хочу жить" – проєкт Координаційного штабу для добровільної здачі в полон військовослужбовців збройних сил російської федерації. Реалізується з вересня 2022 року.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив про участь найманців з Китаю, Пакистану та низки країн Азії та Африки в боях проти Сил оборони на Вовчанському напрямку.
Найманця "Вагнера" та тренера російського боксера Повєткіна ліквідовано у Малі - джерело18.07.25, 11:20 • 7140 переглядiв