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Найманця "Вагнера" та тренера російського боксера Повєткіна ліквідовано у Малі - джерело

Київ • УНН

 • 2828 перегляди

Ігоря Нестерова, найманця ПВК "Вагнер" та колишнього тренера російського боксера Олександра Повєткіна, ліквідовано в Малі. Він був убитий під час виконання "бойового завдання" на північному заході Африки.

Найманця "Вагнера" та тренера російського боксера Повєткіна ліквідовано у Малі - джерело

На північному заході Африки під час виконання бойового завдання був ліквідований Ігор Нестеров - найманець ПВК "Вагнер" і колишній тренер російського боксера Олександра Повєткіна.

Про це стало відомо УНН із власних джерел.

Деталі

В Республіці Малі знищено Ігоря Нестерова - найманця ПВК "Вагнер", тренера російського боксера Олександра Повєткіна

- повідомили джерела.

Також як стало відомо УНН із джерел у розвідці, "терориста Нестерова було вбито під час виконання ним "бойового завдання" на Північному заході Африки".

Зазначимо, що про ліквідацію Нестерова було відомо і раніше, проте зараз точно стала відома країна, де саме його вбито.

Раніше "вагнерівці" заявляли, що "виконали місію" в Малі, утім продовжують зазнавати втрати на території республіки.

Нагадаємо

Ігор Нестеров від початку широкомасштабного вторгнення росії брав участь у війні проти України та позував на фото разом з іншими російськими терористами. Війну росії проти України підтримав і вихованець Нестерова, російський боксер Олександр Повєткін.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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