Наемник "Вагнера" и тренер российского боксера Поветкина ликвидирован в Мали - источник
Киев • УНН
Игорь Нестеров, наемник ЧВК "Вагнер" и бывший тренер российского боксера Александра Поветкина, ликвидирован в Мали. Он был убит во время выполнения "боевого задания" на северо-западе Африки.
На северо-западе Африки во время выполнения боевого задания был ликвидирован Игорь Нестеров - наемник ЧВК "Вагнер" и бывший тренер российского боксера Александра Поветкина.
Об этом стало известно УНН из собственных источников.
Детали
В Республике Мали уничтожен Игорь Нестеров - наемник ЧВК "Вагнер", тренер российского боксера Александра Поветкина
Также, как стало известно УНН из источников в разведке, "террорист Нестеров был убит во время выполнения им "боевого задания" на Северо-западе Африки".
Отметим, что о ликвидации Нестерова было известно и раньше, однако сейчас точно стала известна страна, где именно он убит.
Ранее "вагнеровцы" заявляли, что "выполнили миссию" в Мали, однако продолжают нести потери на территории республики.
Напомним
Игорь Нестеров с начала широкомасштабного вторжения России участвовал в войне против Украины и позировал на фото вместе с другими российскими террористами. Войну России против Украины поддержал и воспитанник Нестерова, российский боксер Александр Поветкин.
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