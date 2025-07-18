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Наемник "Вагнера" и тренер российского боксера Поветкина ликвидирован в Мали - источник

Киев • УНН

 • 2762 просмотра

Игорь Нестеров, наемник ЧВК "Вагнер" и бывший тренер российского боксера Александра Поветкина, ликвидирован в Мали. Он был убит во время выполнения "боевого задания" на северо-западе Африки.

Наемник "Вагнера" и тренер российского боксера Поветкина ликвидирован в Мали - источник

На северо-западе Африки во время выполнения боевого задания был ликвидирован Игорь Нестеров - наемник ЧВК "Вагнер" и бывший тренер российского боксера Александра Поветкина.

Об этом стало известно УНН из собственных источников.

Детали

В Республике Мали уничтожен Игорь Нестеров - наемник ЧВК "Вагнер", тренер российского боксера Александра Поветкина

- сообщили источники.

Также, как стало известно УНН из источников в разведке, "террорист Нестеров был убит во время выполнения им "боевого задания" на Северо-западе Африки".

Отметим, что о ликвидации Нестерова было известно и раньше, однако сейчас точно стала известна страна, где именно он убит.

Ранее "вагнеровцы" заявляли, что "выполнили миссию" в Мали, однако продолжают нести потери на территории республики.

Напомним

Игорь Нестеров с начала широкомасштабного вторжения России участвовал в войне против Украины и позировал на фото вместе с другими российскими террористами. Войну России против Украины поддержал и воспитанник Нестерова, российский боксер Александр Поветкин.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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