Совет ввел санкции против 55 российских спортсменов и Анатолия Тимощука
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла постановление "по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортсменам из российской федерации и других государств". Согласно документу под санкции попали 55 российских спортсменов и украинец - Анатолий Тимощук, передает УНН со ссылкой на "Суспильне".
Детали
В список попали спортсмены, которые "системно и активно поддерживают войну против Украины, легитимизируют военное вторжение и геноцид украинцев вооруженными силами российской федерации".
Санкции, наложенные на спортсменов, продлятся 10 лет. Они предусматривают, среди прочего, блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов на езду на территорию Украины, лишение государственных наград Украины, других форм отличия. Всего в перечне санкций – 18 пунктов.
Список спортсменов
Художественная гимнастика: Дина Аверина, Арина Аверина, Дарья Дмитриева, Алина Кабаева, Виктория Листунова
Фигурное катание: Камила Валиева, Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Роман Костомаров, Анастасия Мишина, Владимир Мороз Плющенко, Ирина Роднина, Виктория Синицына, Аделина Сотникова, Евгения Тарасова
Бокс: Николай Валуев, Григорий Дрозд, Эдуард Кравцов, Дмитрий Пирог, Александр Поветкин
Шахматы: Анатолий Карпов, Сергей Карякин, Сергей Шипов
Футбол: Роман Широков, Дмитрий Тарасов
Биатлон: Антон Шипулин, Сергей Чепиков
Лыжные гонки: Александр Большунов, Александр Легков, Егор Сорин, Денис Спицов, Вероника Степанова, Алексей Червоткин
Борьба: Роман Власов, Муса Евлоев, Александр Карелин, Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков, Артур Таймазов, Дзамболат Тедеев, Заур Угуев
Спортивная гимнастика: Иван Куляк, Никита Нагорный, Алексей Немов, Вдалислава Уразова
Хоккей: Александр Аксененко, Александр Емельяненко, Петр Ян, Александр Шлеменко
Прыжки с трамплина: Ирина Аввакумова
Конькобежный спорт: Светлана Журова
Плавание: Евгений Рылов