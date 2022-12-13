Совет ввел санкции против 55 российских спортсменов и Анатолия Тимощука

Детали

В список попали спортсмены, которые "системно и активно поддерживают войну против Украины, легитимизируют военное вторжение и геноцид украинцев вооруженными силами российской федерации".

Санкции, наложенные на спортсменов, продлятся 10 лет. Они предусматривают, среди прочего, блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов на езду на территорию Украины, лишение государственных наград Украины, других форм отличия. Всего в перечне санкций – 18 пунктов.

Список спортсменов

Художественная гимнастика: Дина Аверина, Арина Аверина, Дарья Дмитриева, Алина Кабаева, Виктория Листунова

Фигурное катание: Камила Валиева, Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Роман Костомаров, Анастасия Мишина, Владимир Мороз Плющенко, Ирина Роднина, Виктория Синицына, Аделина Сотникова, Евгения Тарасова

Бокс: Николай Валуев, Григорий Дрозд, Эдуард Кравцов, Дмитрий Пирог, Александр Поветкин

Шахматы: Анатолий Карпов, Сергей Карякин, Сергей Шипов

Футбол: Роман Широков, Дмитрий Тарасов

Биатлон: Антон Шипулин, Сергей Чепиков

Лыжные гонки: Александр Большунов, Александр Легков, Егор Сорин, Денис Спицов, Вероника Степанова, Алексей Червоткин

Борьба: Роман Власов, Муса Евлоев, Александр Карелин, Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков, Артур Таймазов, Дзамболат Тедеев, Заур Угуев

Спортивная гимнастика: Иван Куляк, Никита Нагорный, Алексей Немов, Вдалислава Уразова

Хоккей: Александр Аксененко, Александр Емельяненко, Петр Ян, Александр Шлеменко

Прыжки с трамплина: Ирина Аввакумова

Конькобежный спорт: Светлана Журова

Плавание: Евгений Рылов