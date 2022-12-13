Рада ввела санкції проти 55 російських спортсменів та Анатолія Тимощука
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила постанову "щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортсменів із Російської Федерації та інших держав". Відповідно до документу під санкції потрапили 55 російських спортсменів та українець - Анатолій Тимощук, передає УНН із посиланням на "Суспільне".
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У список потрапили спортсмени, що "системно і активно підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення та геноцид українців збройними силами Російської Федерації".
Санкції, накладені на спортсменів, триватимуть 10 років. Вони передбачають, серед іншого, блокування активів осіб на території України, обмеження торговельних операцій, а також застосування заборон в’їзду на територію України, позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення. Загалом у переліку санкцій - 18 пунктів.
Список спортсменів
Художня гімнастика: Діна Аверіна, Аріна Аверіна, Дар'я Дмитрієва, Аліна Кабаєва, Вікторія Листунова
Фігурне катання: Каміла Валієва, Олександр Галлямов, Микита Кацалапов, Марк Кондратюк, Роман Костомаров, Анастасія Мішина, Володимир Морозов, Євген Плющенко, Ірина Родніна, Вікторія Сініціна, Аделіна Сотнікова, Євгенія Тарасова
Бокс: Микола Валуєв, Григорій Дрозд, Едуард Кравцов, Дмитро Пірог, Олександр Повєткін
Шахи: Анатолій Карпов, Сергій Карякін, Сергій Шипов
Футбол: Роман Широков, Дмитро Тарасов
Біатлон: Антон Шипулін, Сергій Чепіков
Лижні перегони: Олександр Большунов, Олександр Легков, Єгор Сорін, Денис Спіцов, Вероніка Степанова, Олексій Червоткін
Боротьба: Роман Власов, Муса Євлоєв, Олександр Карєлін , Абдулрашид Садулаєв, Заурбек Сідаков, Артур Таймазов, Дзамболат Тедеєв, Заур Угуєв
Спортивна гімнастика: Іван Куляк, Микита Нагорний, Олексій Нємов, Вдалислава Уразова
Хокей: Олександр Аксененко, В'ячеслав Фетісов
Єдиноборство: Олександр Ємельяненко, Петро Ян, Олександр шлеменко
Стрибки з трампліна: Ірина Аввакумова
Ковзанярський спорт: Світлана Журова
Плавання: Євген Рилов