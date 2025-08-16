$41.450.06
23:06 • 33480 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 56826 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 33451 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 31001 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 31236 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 97313 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 158586 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 82970 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 148890 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56391 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Около 3 тысяч иностранцев из 86 стран воюют за РФ, несмотря на окончание контрактов. Подавляющее большинство наемников родом из Центральной Азии.

Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"

Против Украины в составе РФ воюют около 3 тысяч иностранцев, у которых истёк срок контракта. Их не отпускают. По данным проекта "Хочу жить", в рядах вооружённых сил РФ преобладают наёмники из стран Азии. В настоящее время зафиксировано, что у тысяч из них контракты завершены.

Пишет Current Time со ссылкой на проект "Хочу жить", передаёт УНН.

Детали

Иностранных наёмников, вступивших в армию России, не отпускают с фронта даже после окончания контракта

- передаёт Current Time.

По данным проекта "Хочу жить", в составе ВС РФ насчитывается около 3 000 человек из 86 стран мира, чей контракт давно уже истёк, однако отпуск домой они не получают. Более 1200 человек - это выходцы из стран Центральной Азии, передаёт Current Time. 

Многие иностранные наёмники в составе ВС РФ были убеждены, что подписывают контракт с армией страны-захватчика на один год.

Но это не так, как сообщает проект "Хочу жить" - "командиры могут продлевать их контракты до завершения боевых действий".

Справка

"Хочу жить" – проект Координационного штаба для добровольной сдачи в плен военнослужащих вооружённых сил Российской Федерации. Реализуется с сентября 2022 года.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об участии наёмников из Китая, Пакистана и ряда стран Азии и Африки в боях против Сил обороны на Волчанском направлении. 

Наемник "Вагнера" и тренер российского боксера Поветкина ликвидирован в Мали - источник18.07.25, 11:20 • 7140 просмотров

Игорь Тележников

ВойнаНовости Мира
Волчанск
Азия
Африка
Центральная Азия
Китай
Владимир Зеленский
Украина
Пакистан