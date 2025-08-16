Против Украины в составе РФ воюют около 3 тысяч иностранцев, у которых истёк срок контракта. Их не отпускают. По данным проекта "Хочу жить", в рядах вооружённых сил РФ преобладают наёмники из стран Азии. В настоящее время зафиксировано, что у тысяч из них контракты завершены.

Пишет Current Time со ссылкой на проект "Хочу жить", передаёт УНН.

Детали

Иностранных наёмников, вступивших в армию России, не отпускают с фронта даже после окончания контракта - передаёт Current Time.

По данным проекта "Хочу жить", в составе ВС РФ насчитывается около 3 000 человек из 86 стран мира, чей контракт давно уже истёк, однако отпуск домой они не получают. Более 1200 человек - это выходцы из стран Центральной Азии, передаёт Current Time.

Многие иностранные наёмники в составе ВС РФ были убеждены, что подписывают контракт с армией страны-захватчика на один год.

Но это не так, как сообщает проект "Хочу жить" - "командиры могут продлевать их контракты до завершения боевых действий".

Справка

"Хочу жить" – проект Координационного штаба для добровольной сдачи в плен военнослужащих вооружённых сил Российской Федерации. Реализуется с сентября 2022 года.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об участии наёмников из Китая, Пакистана и ряда стран Азии и Африки в боях против Сил обороны на Волчанском направлении.

